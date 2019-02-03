Porno yıldızı Londra metrosunda grup seks yaptı

35 yaşındaki porno film oyuncusu George Mason'a Londra metrosunda grup seks yaptı. İki erkekle girdiği ilişki sırasında metroda pek çok insanın olduğuna dikkat çekilirken, Mason'a kendisini topluma açık alanda ilişkiye girerken videoya kaydettiği için bin sterlin para cezası verildi.

CNN'in Press Association'dan aktardığına göre Mason metro hareket halindeyken o dönemki partneri Nicholas Mullan ve kimliği açıklanmayan bir kişi ile daha cinsel ilişkide bulundu.

Mason aylar sonra görüntüleri Twitter'a yükledi ve bu video yüzünden kendisine bin Sterlin para cezası verildi.

PA'nın aktardığına göre duruşmada savcı, "Bir eşcinsel erkek bu videoyu gördü, çizgiyi aştığını düşündü ve polise bildirdi" dedi.

Üç kişinin arasındaki cinsel münasebet Leicester Square ve Waterloo istasyonları arasında 3 dakika sürdü.