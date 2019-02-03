  • BIST 102.937
  • Altın 220,660
  • Dolar 5,2133
  • Euro 5,9804
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

Porno yıldızı Londra metrosunda grup seks yaptı

»
Oyuncuya bin Sterlin para cezası verildi
Porno yıldızı Londra metrosunda grup seks yaptı

35 yaşındaki porno film oyuncusu George Mason'a Londra metrosunda grup seks yaptı. İki erkekle girdiği ilişki sırasında metroda pek çok insanın olduğuna dikkat çekilirken, Mason'a kendisini topluma açık alanda ilişkiye girerken videoya kaydettiği için bin sterlin para cezası verildi.

CNN'in Press Association'dan aktardığına göre Mason metro hareket halindeyken o dönemki partneri Nicholas Mullan ve kimliği açıklanmayan bir kişi ile daha cinsel ilişkide bulundu.

Mason aylar sonra görüntüleri Twitter'a yükledi ve bu video yüzünden kendisine bin Sterlin para cezası verildi. 

PA'nın aktardığına göre duruşmada savcı, "Bir eşcinsel erkek bu videoyu gördü, çizgiyi aştığını düşündü ve polise bildirdi" dedi.

Üç kişinin arasındaki cinsel münasebet Leicester Square ve Waterloo istasyonları arasında 3 dakika sürdü.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Plastik poşet, kese kağıdı, bez çanta: Çevreye en az zarar veren hangisi?03 Şubat 2019 Pazar 12:15
  • Alzheimer'a kan tahliliyle erken teşhis03 Şubat 2019 Pazar 12:13
  • Çavlan "Hızlı okuma teknikleriyle okuma sürati üç kat artırılabiliyor"03 Şubat 2019 Pazar 11:50
  • Kostümü sosyal medyada olay olan Stepanova: Umarım kıyafetim fazla uygunsuz gelmemiştir02 Şubat 2019 Cumartesi 20:58
  • Hormonlar ve depresyon: Doğum kontrol hapları intihara mı sürüklüyor?02 Şubat 2019 Cumartesi 20:53
  • Yılda 98 bin dolar maaşla yatları test edecek ve dünyayı dolaşacak eleman aranıyor02 Şubat 2019 Cumartesi 20:36
  • Marsta iki kayaya Rumca isim verildi02 Şubat 2019 Cumartesi 14:56
  • Ateizm Derneği'nden ilahiyatçı Cemil Kılıç'a destek02 Şubat 2019 Cumartesi 13:38
  • "Sana Polat Alemdar gibi davranacağım" diye beni tehdit ediyordu02 Şubat 2019 Cumartesi 12:56
  • Alman gazeteci, Stalin'in fotoğrafıyla Tinder'da deney yaptı02 Şubat 2019 Cumartesi 12:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti