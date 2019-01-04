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FLAŞ HABERBM'den Kaşıkçı açıklaması: Dava yeterli değil, uluslararası soruşturma açılmalı

Porno yıldızına tecavüz dünya gündeminde

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Yetişkinlere yönelik film ve içerikler üreten bir şirkette tecavüz skandalı yaşanıyor... ABD'nin önde gelen şirketlerinden birinde, yönetici olarak çalışan bir kişinin filmlerde oynayan bir kadın oyuncuya tecavüz ettiği ortaya çıktı.
Porno yıldızına tecavüz dünya gündeminde

#metoo akımının devam ettiği günlerde ünlü oyuncu Lily Adams, "Ben de cinsel saldırıya ve tecavüze maruz kaldım" dedi.

Yetişkinlere yönelik filmlerde oynayan ödüllü aktrist Lily Adams, sektörde taciz ve tecavüzün çok sık yaşandığını açıkladı. Adams sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımlarda bulunarak sektöre yeni girdiği sırada tecaüze uğradığını söyledi.

Adams, “Bunu yazarken gerilimden ellerim titriyor. 2 yıl önce Alan isimli bir yönetici beni görmek istedi. Daha önce o şirket için kamera karşısına geçmediğim için bunu kabul ettim. Allan beni evine çağırdı ve cinsel ilişkiye girdik. Fakat daha sonra daha sert bir şekilde benimle ilişkiye girmek istedi. Hayır dememe ağlamama rağmen devam etti” ifadelerini kullandı.

Yaşadığı cinsel saldırı sonrasında şirketin prodüktörlerinden Bree Mills’le iletişime geçtiğini söyleyen Adams, “Mills’e yaşadıklarımı detaylıca anlatınca beni başından kovdu. Sektörde birçok kız benim yaşadıklarımı yaşıyor ama kimse konuşmuyor. İnsanlar kara listeye alınmaktan korktukları için hiç konuşmuyorlar. Ama ben artık korkmuyorum” dedi.

İddialar üzerine şirkette bir soruşturma başlatıldı. Yetkililer Alan isimli yönetmenin açığa alındığını duyurdu.

 Klibinde porno yıldızı oynatmış

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