Prens Harry’nin bekaret açıklaması gündem olmuştu: Cinsel ilişkiye girdiği kadın ortaya çıktı

Oyuncu Meghan Markle ile evlendikten bir süre sonra kraliyet ailesinden olaylı bir şekilde ayrılan ve ABD’de yaşamaya başlayan Sussex Dükü unvanına sahip Prens Harry’nin geçen aylarda piyasaya sürdüğü kitabı Spare (Türkçesi Yedek) uluslararası kamuoyunda büyük ilgi uyandırmıştı.

İngiliz medyasına konuşan 40 yaşındaki kadın cinsel ilişkinin bütün detaylarını paylaştı.

Afganistan’da 25 kişiyi öldürmesinden, babasıyla ilişkisine kadar birçok konuyu anlatan Prens Harry’nin bekaretini kaybetme hikayesi de uluslararası kamuoyunda gündem olmuştu. Harry, yaşça kendisinden büyük bir kadınla tarla benzeri bir alanda cinsel ilişkiye girdiğini söylemişti.

Prens Harry ile Walpole’un cinsel ilişkiye girdikleri tarla ortaya çıktı.

Kadının kimliği açıklanmazken bugün ise İngiliz The Sun gazetesi o kadının kim olduğunu ortaya çıkardı. İngiltere’nin en çok okunan bulvar gazetelerinden biri olan The Sun’a konuşan Sasha Walpole, Prens Harry ile 2001’de cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti.

O dönemde Prens olan Charles’ın evinde görevli olarak çalışan Walpole, 19 yaşındayken Prens Harry ile “hızlı bir seks” yaptıklarını söyledi. Harry’den 2 yaş büyük olan ve şu an 40 yaşında olan Walpole cinsel ilişkinin detaylarını da kamuoyu ile paylaştı.

Walpole, “İki arkadaş arasında kısa bir ilişki oldu. Olay bir barın arkasındaki açıklık alanda oldu. Benim doğum günümü kutluyorduk ve tekila, likör, sambuca içtik ve dışarıda sigara içiyorduk” ifadesini kullandı.

Bir çiti atlayarak açıklık alana giden ve hiç konuşmadan cinsel ilişkiye girdiklerini söyleyen Walpole, cinsel ilişkinin çok kısa sürdüğünü söyledi. Walpole, “İşimiz bittikten sonra farklı yollardan mekana geri geldik. Sadece birkaç dakika ortadan kaybolmasına rağmen korumaları Harry’i arıyordu bile” dedi.

O dönemde Harry’nin bakir olduğunu bilmediğini söyleyen Walpole, “Onun daha önce ilişkiye girmediğini bilmiyordum. Tabii o dönemde bir kız arkadaşı da yoktu” dedi. Walpole Harry ile çok iyi arkadaş olduklarını da söyledi.

21 BOYUNCA SAKLAMIŞTIM

Harry kitabında, “Benden yaşça büyük bir kadınla ilişkiye girdim. Kendisi atları çok seviyordu ve bana bir at gibi muamele etmişti. Hızlı bir cinsel ilişki sonrasında popoma tokat atıp beni yollamıştı” ifadesini kullanmıştı.

The Sun’a konuşan ve şu an iki çocuğu olan Walpole, “Sonuçta sarhoştuk ve bir tarlada seks yaptık. Çok da şaşalı bir şey olmayacağı belliydi. O günden beri Harry’i görmedim ve bu ilişkiyi de bir sır olarak saklayacaktım. 21 yıl boyunca bunu sakladım ve kimseye söylemedim. Kitapta bunun yazacağını bana kimse söylemedi” yorumunu yaptı.