  • BIST 5.043,24
  • Altın 1195.941
  • Dolar 19.0876
  • Euro 20.5771
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAİsrail'de kriz: Netanyahu hükümetine Meclis'ten güvenoyu

Prens Harry’nin İngiliz gazeteye açtığı davada kritik gün

» »
İngiltere, ülkenin çok okunan tabloid gazetelerinden Daily Mail'e açılan davayı konuşuyor... Gazetenin aralarında Prens Harry ve müzisyen Elton John gibi isimlerin telefonlarını dinlediğine dair iddiayla açılan davanın duruşması bugün başladı.
Prens Harry’nin İngiliz gazeteye açtığı davada kritik gün

İngiltere, telekulak davasını konuşuyor…

Aralarında Prens Harry ve şarkıcı Elton John’un da bulunduğu çok sayıda ünlü ismin telefonlarının dinlendiğine dair iddiayla başlatılan davanın duruşmasında Prens Harry ve avukat ekibi de hazır bulundu.

Çok okunan İngiliz tabloid gazetesi Daily Mail’in ünlü isimlerinin telefonlarını dinlediği ve mahremiyetlerini ihlal ettiği iddia edilmişti. Gazete iddiaları yalanlarken bugün Londra’da ilk duruma gerçekleşti.

Elizabeth Hurley, Sadie Frost, Elton John ve eşi David Furnish dava açmış Prens Harry’nin avukatı da Daily Mail’in telefonları dinlediğine, otomobil ve evlere böcek yerleştirerek polise gizli bilgiler için para verdiğini duyurmuştu.

Bünyesinde Daily Mail, Mail on Sunday ve Mail Online’ı barındıran Associated Newspapers isimli kuruluş ise iddiaları yalanlamış ve bunların gerçek olmadığını belirtmişti.

Prens Harry, geçen yıl yine aynı şirkete dava açmış ve kazanmıştı. Harry’nin eşi Meghan da 2021’de bir dava açmış ve haklı bulunmuştu.

Mahkeme salonu önünde görüntülenen Harry’nin neşeli olduğu görüldü.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Boris Johnson parlamentoyu yanılttığını kabul etti21 Mart 2023 Salı 19:43
  • İngiliz polisi ırkçı, homofobik ve kadın düşmanı çıktı21 Mart 2023 Salı 17:48
  • İngiltere'de yaşam standartları rekor düzeyde kötü durumda18 Mart 2023 Cumartesi 13:59
  • İngiltere’de hükümetle sağlık sendikaları ücret artışında anlaşmaya vardı17 Mart 2023 Cuma 12:50
  • İngiltere’den vatandaşlarına İstanbul ve İzmir uyarısı: Botülizm tehlikesi var16 Mart 2023 Perşembe 21:35
  • İngiltere’de yüz binlerce çalışan greve gitti15 Mart 2023 Çarşamba 22:13
  • Fransa ve İngiltere’nin ortak tatbikatı alay konusu oldu15 Mart 2023 Çarşamba 21:43
  • İngiltere'de kadınlara şiddet uygulayan polislerle ilgili şikayetlerinin yüzde 90'ının incelenmediği ortaya çıktı14 Mart 2023 Salı 21:37
  • İngiltere’de göçmen yasası isyanı14 Mart 2023 Salı 16:24
  • İngiltere’den ‘göçmen çocuk’ kararı14 Mart 2023 Salı 12:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti