Prens Harry’nin İngiliz gazeteye açtığı davada kritik gün

İngiltere, ülkenin çok okunan tabloid gazetelerinden Daily Mail'e açılan davayı konuşuyor... Gazetenin aralarında Prens Harry ve müzisyen Elton John gibi isimlerin telefonlarını dinlediğine dair iddiayla açılan davanın duruşması bugün başladı.

İngiltere, telekulak davasını konuşuyor…

Aralarında Prens Harry ve şarkıcı Elton John’un da bulunduğu çok sayıda ünlü ismin telefonlarının dinlendiğine dair iddiayla başlatılan davanın duruşmasında Prens Harry ve avukat ekibi de hazır bulundu.

Çok okunan İngiliz tabloid gazetesi Daily Mail’in ünlü isimlerinin telefonlarını dinlediği ve mahremiyetlerini ihlal ettiği iddia edilmişti. Gazete iddiaları yalanlarken bugün Londra’da ilk duruma gerçekleşti.

Elizabeth Hurley, Sadie Frost, Elton John ve eşi David Furnish dava açmış Prens Harry’nin avukatı da Daily Mail’in telefonları dinlediğine, otomobil ve evlere böcek yerleştirerek polise gizli bilgiler için para verdiğini duyurmuştu.

Bünyesinde Daily Mail, Mail on Sunday ve Mail Online’ı barındıran Associated Newspapers isimli kuruluş ise iddiaları yalanlamış ve bunların gerçek olmadığını belirtmişti.

Prens Harry, geçen yıl yine aynı şirkete dava açmış ve kazanmıştı. Harry’nin eşi Meghan da 2021’de bir dava açmış ve haklı bulunmuştu.

Mahkeme salonu önünde görüntülenen Harry’nin neşeli olduğu görüldü.