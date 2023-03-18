Putin hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Ukrayna'da işlenen suçlara ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya'nın Çocuk Hakları Komiseri Maria Alekseyevna Lvova-Belova hakkında savaş suçu gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldığını duyurdu. Karara ilişkin açıklama yapan Ukrayna Başbakanı Şmıgal, “Adalet yolunda önemli bir adım” ifadesini kullandı.

UCM’den yapılan yazılı açıklamada Putin ve Lvova-Belova hakkında, Rusya-Ukrayna Savaşı sırasında Ukraynalı çocukların Rusya’ya kaçırılması suçundan yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi.

Açıklamada, Ukraynalı çocukların Rusya’ya hukuka aykırı olarak götürülmesi suçuna her iki şüphelinin de iştirak ettikleri belirtilerek Putin’in kontrolü altındaki kişilerin bu suçu işlemesine engel olmadığı gerekçesiyle sorumlu tutulduğu ifade edildi.

Putin ve Lvova-Belova’nın Ukraynalı çocukların sınır dışı edilmesi suretiyle savaş suçu işledikleri yönünde yeterli şüphenin bulunduğu aktarılan açıklamada, yakalama kararının UCM Başsavcılığının 22 Şubat 2023 tarihli talebi üzerine verildiği kaydedildi.

Açıklamada, yakalama kararının mağdurları korumak adına başta gizli tutulmasının düşünüldüğü ancak halihazırda suçların işlenmeye devam etmesini göz önünde bulunduran Mahkemenin yeni suç işlenmesini önlemek amacıyla kararı kamuya açıkladığı belirtildi.

UKRAYNA: ADALET YOLUNDA ÖNEMLİ BİR ADIM

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında yakalama kararını “adalet yolunda önemli bir adım” olarak nitelendirdi.

Şmıgal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Putin ve Rusya Çocuk Hakları Komiseri Mariya Lvova-Belova hakkında savaş suçu gerekçesiyle çıkarılan yakalama kararına ilişkin açıklama yaptı.

UCM'nin bu kararını “adalet yolunda önemli bir adım” olarak nitelendiren Şmıgal, “Bu ve diğer saldırganlık suçlarının sorumlusu Putin’dir. Terörist devletin başkanı mutlaka mahkemeye çıkmalı ve Ukrayna'ya karşı işlediği tüm suçlardan sorumlu olmalıdır.” ifadesini kullandı.

Öte yandan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, UCM'nin kararını takdirle karşıladıklarını belirterek, “Uluslararası suçlular, çocukları kaçırma ve diğer uluslararası suçlardan sorumlu tutulacak.” değerlendirmesinde bulundu.

RUSYA’DAN PEŞ PEŞE SERT AÇIKLAMALAR

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Çocuk Hakları Komiseri Mariya Lvova-Belova hakkında savaş suçu gerekçesiyle yakalama kararı çıkarmasının Rusya için hukuken geçersiz olduğunu bildirdi.

Peskov, UCM'nin Putin ve Lvova-Belova hakkındaki yakalama kararıyla ilgili açıklama yaptı. Meselenin formüle edilmesini rezalet ve kabul edilemez olarak bulduklarını kaydeden Peskov, “Rusya bazı devletler gibi bu mahkemenin yargı yetkisini tanımamaktadır. Bu nedenle, bu türden herhangi bir karar hukuk açısından Rusya Federasyonu için geçersizdir.” dedi.

“RUSYA’NIN YÜKÜMLÜLÜĞÜ YOK”

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada karar hakkında, “Uluslararası Ceza Mahkemesi kararlarının hukuki açıdan dahil ülkemiz için hiçbir anlamı yoktur. Rusya, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Roma Statüsü'ne taraf değildir ve buna göre herhangi bir yükümlülüğü yoktur.” değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın bu kurumla işbirliği yapmadığına dikkat çeken Zaharova, dolayısıyla uluslararası mahkemeden gelecek yakalama kararlarının da yasal olarak kendileri için geçersiz olacağını vurguladı.

“ULUSLARARASI TOPLUMUN TAKDİRİ ÇOK GÜZEL!”

UCM'nin yakalama kararı çıkardığı Rusya Çocuk Hakları Komiseri Mariya Lvova-Belova da yaptığı açıklamada, “Uluslararası toplumun, ülkemizin çocuklarına yardım etmek için yapılan çalışmaları, onları savaş bölgelerinde bırakmamamızı, oradan çıkarmamızı, onlar için iyi koşullar yaratmamızı, onları seven, önemseyen insanlarla kuşatmamızı takdir etmesi çok güzel!” dedi.

Kendisine karşı Japonya dahil pek çok ülkenin yaptırım kararları aldığını hatırlatan Lvova-Belova, “Şimdi de tutuklama kararı var. Bundan sonra ne olacak merak ediyorum. Biz çalışmalarımıza devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

TUVALET KAĞITLI TEPKİ

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada UCM'nin Putin hakkında yakalama kararı aldığını hatırlatarak, bir tuvalet kağıdı emojisiyle, “Bu belgenin nerede kullanılması gerektiğini açıklamaya gerek yok.” yorumunda bulundu.