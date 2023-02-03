Putin’den Avrupa ve Almanya’ya gözdağı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya dahil Avrupa ülkelerini Rusya ile yeni bir savaşa çekenlerin ve zafer kazanmayı bekleyenlerin kendileriyle modern bir savaşın tamamen farklı olacağını anlamadığını belirtti.

Putin, Stalingrad Muharebesi'nde Nazi askeri birliklerinin Kızıl Ordu'ya yenilmesinin 80. yılı dolayısıyla Volgograd şehrindeki etkinlikler çerçevesinde yapılan konser öncesinde konuştu.

Tam 80 yıl önce eski adıyla Stalingrad'da uzun ve çetin savaşın sona erdiğini belirten Putin, bu savaşın sonucunun sadece Rusya'daki Büyük Vatanseverlik Savaşı değil tüm 2. Dünya Savaşı'nın sonucunu belirlediğini anlattı.

Stalingrad Muharebesi'nin tarihe bir dönüm noktası olarak geçtiğine dikkat çeken Putin, Wehrmacht'ın (Nazi Almanyası'nın silahlı kuvvetleri) en büyük grubunun ve uydularının yenilmesiyle birlikte Nazi Almanyası'nın Avrupalı vassalları ve uşaklarından oluşan tüm Hitler koalisyonunun iradesinin yenildiğini söyledi.

“TEKRAR PÜSKÜRTMEK ZORUNDA KALIYORUZ”

Nazizm'i yenen şeyin ana vatan ve hakikat uğruna sonuna kadar giden çok uluslu halkının karakteri olduğunu belirten Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şimdi ne yazık ki; Nazizim ideolojisinin modern görünümde, modern tezahüründe yine ülkemizin güvenliğine doğrudan tehditler yarattığını görüyoruz. Kolektif Batı'nın saldırganlığını tekrar tekrar püskürtmek zorunda kalıyoruz. İnanılmaz ama doğru, yine gövdesinde haç bulunan Alman Leopard tanklarıyla tehdit ediliyoruz, yine Ukrayna topraklarında Rusya ile Hitler’i takip edenlerin eliyle, Banderacıların eliyle savaşacaklar.”

Batılı seçkinlerin, Rusya'ya karşı propagandaya rağmen Amerika kıtası, Kuzey Amerika ve Avrupa da dahil olmak üzere dünyanın her yerinde birçok dostları olduğuna işaret eden Putin, şunları kaydetti:

“Ancak Almanya dahil Avrupa ülkelerini, Rusya ile yeni bir savaşa çekenler ve dahası sorumsuzca bunu bir oldu bitti ilan edenler, savaş alanında Rusya’ya karşı zafer kazanmayı bekleyenler, görünüşe göre Rusya ile modern bir savaşın onlar için tamamen farklı olacağını anlamıyor. Zırhlı araçların kullanılması meseleyi bitirmeyecek. Bunu herkes anlamalı.”

BİR AÇIKLAMA DA KREMLİN’DEN

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, “Batı'nın Ukrayna’ya silah sağladıkça Rusya’nın potansiyelini sonuna kadar kullanacağı” mesajı verdiğini söyledi.

Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin’in Stalingrad Muharebesi zaferinin 80. yıl dönümü etkinliğindeyken Batı’nın Ukrayna’ya silah tedarikine karşı verdiği mesaja açıklık getirdi.

“SONUNA KADAR KULLANACAKTIR”

Sözcü Peskov, “Bu (mesaj), Rusya’nın potansiyeli var ve kolektif Batı tarafından sağlanan yeni silahlar ortaya çıktıkça Rusya özel askeri operasyon çerçevesinde karşılık vermek için mevcut potansiyelini sonuna kadar kullanacaktır, demektir.” ifadesini kullandı.

Putin, Stalingrad Muharebesi zaferinin 80. yıl dönümü nedeniyle Volgograd şehrindeki programda yaptığı konuşmada, geçmişte olduğu gibi “Rusya'nın yine gövdesinde haç bulunan Alman Leopard tanklarıyla tehdit edildiğini” söyleyerek, “Almanya dahil Avrupa ülkelerini Rusya ile yeni bir savaşa çekenler ve dahası sorumsuzca bunu bir oldu bitti ilan edenler, savaş alanında Rusya’ya karşı zafer kazanmayı bekleyenler, görünüşe göre Rusya ile modern bir savaşın onlar için tamamen farklı olacağını anlamıyorlar. Tanklarımızı onların sınırlarına göndermiyoruz ama ne ile cevap vermemiz gereken bir şey var. Zırhlı araçların kullanılması meseleyi bitirmeyecek. Bunu herkes anlamalı.” diye konuşmuştu.