Rahvancıoğlu: Asgari Ücretteki Yeni Uygulama, İLO Sözleşmelerine ve Anayasaya Aykırı


Münür işverenin barınma ve yemek temin etmesi hâlinde asgari ücretten yüzde 40 oranında kesinti yapabilmesini öngören yasa gücünde kararnamenin, hem İLO Sözleşmeleri’ne hem de Anayasa’ya açıkça aykırı olduğunu vurguladı
Rahvancıoğlu: Asgari Ücretteki Yeni Uygulama, İLO Sözleşmelerine ve Anayasaya Aykırı

Bağımsızlık Yolu Mali Sekreteri Münür işverenin barınma ve yemek temin etmesi hâlinde asgari ücretten yüzde 40 oranında kesinti yapabilmesini öngören yasa gücünde kararnamenin, hem İLO Sözleşmeleri’ne hem de Anayasa’ya açıkça aykırı olduğunu vurguladı. Kanal T’de yayımlanan “Kaptan’ın Günlüğü” programında Ahmet Kaptan’ın sorularını yanıtlayan Rahvancıoğlu, yeni düzenlemenin emekçiler arasında ayrımcılığa neden olduğunu ve toplumun tüm dengelerini tehdit ettiğini söyledi.

"SOSYAL SİGORTALARIN GELECEĞİ TEHLİKEDE"

Hayat pahalılığı oranındaki artışların yalnızca kamu çalışanları için değil, sigorta emeklileri için de geçerli olduğunu anımsatan Rahvancıoğlu, buna rağmen sigorta gelirlerinde artışın sadece maaşlara yansıyan yüzde 7,5'lik kesintilerle sınırlı kaldığını belirtti. Bu durumun kümülatif bir etki yarattığını ifade eden Rahvancıoğlu, sigorta gelirlerinin giderek açık verdiğini ve yıllar içinde bu açığın büyüyerek sosyal güvenlik sistemini çökme noktasına getireceğini söyledi.

Ayrıca taşeron firmalardan alınan hizmetlerde, ek mesai ücretlerinin firmalarca ödenmesine rağmen, mevcut tüzük eksiklikleri nedeniyle bu ödemelerin sosyal sigorta kasasına yansımadığını kaydeden Rahvancıoğlu, hiçbir hükümetin bu açığı gidermek için adım atmadığını eleştirdi.

"YÜZDE 40 KESİNTİ UYGULAMASI TOPLUMA KİBRİT SUYU DÖKÜYOR"

Asgari ücretteki yüzde 40 kesinti uygulamasını esnafı ve çalışanları doğrudan hedef alan bir adım olarak niteleyen Rahvancıoğlu, bu düzenlemeyle büyük ölçekli firmaların avantaj sağladığını, küçük esnafın ise rekabet gücünü kaybederek batma riskiyle karşı karşıya kaldığını dile getirdi. Bir kişi için barınma ve yemek 17 bin TL’ye mal olurken, 100 kişilik büyük ölçekli işletmeler bu maliyeti rahatlıkla karşılayabiliyor. Bu düzenleme ölçek avantajı sağlayanlara hizmet ediyor dedi.

Uygulamanın ardından üçüncü uyruklu işçi sayısının da artacağını belirten Rahvancıoğlu, Bu insanlar kendileri gelmiyor, firmaların acenteleri tarafından ülkeye getiriliyor. Daha ucuza çalıştırılabilecek işçiler tercih edilecek uyarısında bulundu.

Bağımsızlık Yolu olarak yıllardır savundukları çipli işçi kartı sistemine dikkat çeken Rahvancıoğlu, bu sistemle işçinin çalışma süresi, ek mesaisi ve tüm faaliyetlerinin işveren, devlet ve çalışan tarafından şeffaf şekilde izlenebileceğini ifade etti.

"BÜTÇENİN YÜZDE 80'İ MAAŞLARA GİDİYOR SÖYLEMİ KOCA BİR YALAN"

Kamusal alanda sıkça tekrarlanan "Devlet bütçesinin yüzde 80’i maaşlara gidiyor” söylemine de yanıt veren Rahvancıoğlu, 2023 yılı verilerine göre personel giderlerinin bütçedeki payının yüzde 30.4 olduğunu vurguladı. Yüzde 42’lik cari kaynaklar kalemi ile bu verilerin bilinçli şekilde birleştirildiğini ve kamuoyunun yanıltıldığını söyledi. Bütçeden söz ediyorsak sadece giderleri değil, gelirleri de konuşmalıyız. Kamu, artı değer üretebileceği alanlara yatırım yapmalı dedi.

"ARIKLI HUKUKİ KONULARI POLİTİK ZEMİN OLARAK SUNUYOR"

Mülkiyet tartışmaları ve kefillik üzerinden yürüyen güncel siyasi polemiklere de değinen Rahvancıoğlu, Erhan Arıklı’nın Şener Elcil’in kefil olmasıyla ilgili söylemlerini eleştirdi. Vatan haini diyemediği için ‘mankurt’ diyor. "Oysa kefillik en doğal haktır ve bunda utanılacak, rahatsız olunacak hiçbir şey yoktur" diyen Rahvancıoğlu, bu tür meselelerin ancak politik argümanlarla tartışılabileceğini, salt hukuki bir suç gibi sunulmasının yanlış olduğunu ifade etti.

