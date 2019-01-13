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Rakamları rüyasında gördü, iki kez büyük ikramiye kazandı

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ABD’nin Maryland eyaletinde yaşayan Richard Joyner’in ‘kehanet’ nitelikli rüyaları sayesinde şans oyunlarından 2 kez büyük ikramiyeler kazandığı öğrenildi
Rakamları rüyasında gördü, iki kez büyük ikramiye kazandı

United Press International'ın (UPI) haberine göre Maryland eyaletinde yaşayan Richard Joyner, rüyalarında gördüğü rakam kombinasyonlarını bahislerde kullanarak şans oyunlarından 2 kez büyük ikramiye kazandı.

Habere göre Joyner bir gece rüyasında 4, 8, 5 ve 6 rakamlarından oluşan bir kombinasyon gördü. Sanal ortamda yayınlanan at yarışında rüyasında gördüğü rakamların bulunduğu atları seçen Amerikalı, 15 bin 252 dolar değerindeki büyük ikramiyenin sahibi oldu.

Joyner'in geçen eylüldeyse yine rüyasında gördüğünü iddia ettiği rakamlara güvenerek 39 bin 597 dolarlık büyük ikramiyeyi de kazanmayı başardığı anlaşıldı.

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