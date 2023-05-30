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Rapor: Rusya’nın askeri harcamaları artıyor, hükümete baskı yaratabilir

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İngiltere Savunma Bakanlığı istihbarat raporunda, Rus askeri harcamalarının 2022'de yüzde 9,2 artarak 86,4 milyar dolara ulaştığı belirtildi.
Rapor: Rusya’nın askeri harcamaları artıyor, hükümete baskı yaratabilir

İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından günlük yayımlanan Rusya-Ukrayna savaşına dair istihbarat raporuna göre, 25 Mayıs’ta Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) Rus askeri harcamalarının 2022de yüzde 9,2 artarak 86,4 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

Raporda, “SIPRI, bunun Rusya’nın Gayri Safi Yurtiçi Hasılasının (GSYİH) yüzde 4,1’ine eşit olduğunu değerlendiriyor. Rusya’nın gerçek askeri harcamaları, özellikle Şubat 2022’den bu yana, gizli bütçe kalemlerinin kullanımının artması ve şeffaflığın olmaması nedeniyle oldukça belirsiz. Rusya, Mayıs 2022’de askıya aldığı önemli harcama dökümlerini yayınlamaya kısa bir süre önce yeniden başlamıştır” denildi.

Yapılan açıklamada, askeri harcamaların yüksek kalmaya devam edeceği öngörülürken, bu durumun Rus hükümetinin mali durumu üzerinde baskı yaratabileceği kaydedildi.

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