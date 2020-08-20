  • BIST 1.127
  • Altın 457,695
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,6865
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKABakan Pilli: Toplam 1723 test yapıldı, 3 pozitif vakaya rastlandı, 7 kişi taburcu edildi

Redborder Anketi: Kimler 2. turda? İlginç sonuçlar var...

» »
Redborder Anketi’ne göre % 23.2 Mustafa Akıncı, % 18.6 Tufan Erhürman, % 16.2 Ersin Tatar... % 28,6 kararsız ya da sandığa gitmeme eğiliminde seçmen var. Hükümeti başarılı bulanların oranı % 16.8
Redborder Anketi: Kimler 2. turda? İlginç sonuçlar var...

Redborder Araştırma Şirketi’nin Siyasi Eğilimler kamuoyu araştırma sonuçlarına göre 2’nci tura kalacak isimler olarak Mustafa Akıncı ve Tufan Erhürman yarışı önde götürüyor.

Salih Egemen yönetimindeki Red Border’in Temmuz araştırmasına göre Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Mustafa Akıncı, CTP Cumhurbaşkanı Adayı Tufan Erhürman ve UBP Cumhurbaşkanı Adayı Ersin Tatar arasında oy farklarının çok yakın olduğu görülüyor. Seçimin şu anki en yoğun grubunu ise kararsızlar oluşturuyor.

anket_cumhurbaskani_1_1597938708.jpg

 “Önümüzdeki Ekim ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, aday olacağını açıklayan isimlerden hangisine oy vermeyi düşünürsünüz?” sorusuna seçmenin % 23.2’si Mustafa Akıncı, % 18.6’sı Tufan Erhürman, % 16.2’si Ersin Tatar yanıtını veriyor.

Red Border Anketi’nde Erhan Arıklı % 6.4, Kudret Özersay ise % 6.2 oy alıyor. Serdar Denktaş’ın adaylığını açıklaması öncesinde yer alan ankette seçmenin % 18’i “hiçbiri”, % 10,6’sı ise “kararsız” olduğunu söylüyor. Toplamda  % 28,6 seçmen “kararsızlar” olarak öne çıkıyor.

Anket, kuzey Kıbrıs genelinde seçmen profiline göre oluşturmuş ve çok aşamalı, tabakalı, tesadüfi seçilmiş 1002 kişilik örneklemle yüz yüze yapıldı.

4-058.jpg

BAŞARI KARNESİ
Ankete katılanların % 63.9’u hükümeti başarısız buluyor. % 18.6’ya göre hükümet ‘ne başarılı, ne başarısız’ olarak görülüyor. Ulusal Birlik Partisi – Halkın Partisi Koalisyon Hükümeti’ni başarılı bulanların oranı ise % 16.8 olarak araştırmaya yansıyor.

Yine aynı araştırmada “Mustafa Akıncı’nın bugüne kadarki Cumhurbaşkanlığını başarılı mı, başarısız mı bulduğunuzu öğrenebilir miyim?” sorusuna % 46.9 Başarısız, % 33.6 Ne Başarılı Ne Başarısız, % 17.5 de Başarılı yanıtını veriyor.

5-041.jpg
 

KİME ASLA OY VERMEZSİNİZ?
Anketin en ilginç sonuçlarından biri de "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aşağıda sayacağım isimlerden hangisine ASLA oy vermezsiniz?" sorusunda ortaya çıkıyor.

Seçmen % 20.8 Tufan Erhürman’a, % 46.4 Kudret Özersay’a, % 58.3 Mustafa Akıncı’ya, % 59.3 Ersin Tatar’a, % 64.8 de Erhan Arıklı’ya “asla” oy vermeyeceğini belirtiyor.

6-025.jpg

 

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Redborder Anketi: Kimler 2. turda? İlginç sonuçlar var...20 Ağustos 2020 Perşembe 19:10
  • KKTC'de bugün 1723 test 3 poztifi vaka20 Ağustos 2020 Perşembe 18:44
  • Bakan Pilli: Toplam 1723 test yapıldı, 3 pozitif vakaya rastlandı, 7 kişi taburcu edildi20 Ağustos 2020 Perşembe 18:44
  • Taksiciler Korsana karşı eylemde!20 Ağustos 2020 Perşembe 18:09
  • Güney'de uyuşturucudan aranıyor.Mahkeme Kuzey'deki evliliğe inanmıyor20 Ağustos 2020 Perşembe 17:49
  • Kamuya müjde! Kesintiler ödeniyor20 Ağustos 2020 Perşembe 17:44
  • Tatar'dan Akıncı'ya saldırı:KKTC'yi alt yönetim olarak görenler Akıncı ve türevleridir20 Ağustos 2020 Perşembe 17:20
  • Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Denktaş Futbol Federasyonu’nu ziyaret etti20 Ağustos 2020 Perşembe 17:13
  • Başbakan Tatar: “Açılımlar halkın sağlığını koruyarak en iyi şekilde yapılıyor”20 Ağustos 2020 Perşembe 16:37
  • Özyiğit: “Karantinasız giriş uygulaması yeniden gözden geçirilmeli”20 Ağustos 2020 Perşembe 16:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti