Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi tarafından düzenlenen rehberlik söyleşileri devam ediyor.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi tarafından düzenlenen rehberlik söyleşileri devam ediyor.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile BRT Sosyal Medya Facebook hesaplarından canlı yayınlanacak bugünkü seminerin konusu “Erken Çocuklukta Gecikmiş Konuşmanın; Özgül Öğrenme Güçlüğü, Dikkat Eksikliği, Hiperaktivite Bozukluğu ve Otizm Spektrum Bozukluğu Üzerindeki Etkileri

Moderatörlüğünü Gül Nihal SARI’nın yapacağı yayının konukları ise Uzm. Psk. Dan. Fatma ÖZCANLI ile Uzm. Psk. A.Yezdan SÜRÜCÜ.

Rehberlik söyleşilerinin bugün gerçekleştirilecek yayınını saat 20:00’den itibaren Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile BRT Sosyal medya Facebook hesaplarından takip edebilirsiniz.