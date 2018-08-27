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Röntgen kağıdının arkasında ilaç reçetesi !...

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Sağlıktaki sorunlar hasta ve hasta yakınlarını sıkıntıya sokmaya devam ederken, bukez, doktorların hastalara yazdıkları ilaçlar, reçete eksikliği nedeniyle, röntgen laboratuvar kağıtlarının arkasına yazılması sıkıntı yarattı.
Röntgen kağıdının arkasında ilaç reçetesi !...

İlaçların mühür ve hastanenin herhangi bir ibaresinin olmadığı, röntgen laboratuvar kağıtlarının arkasına yazılması ise dikkat çekti.

Taner Ulutaş-DETAY ÖZEL

Hastalara yazılan ilaç reçetesinin olmaması ve ilaçların röntgen laboratuvarı fişinin arkasına yazılması hastayı ve hasta yakınını tedirgin ederken, reçetesiz ilaç almada sorun çıkma ihtimali olduğu için de rahatsız olmalarına neden oldu.

Lefkoşa Devlet Hastanesinde bir yakını muayene olan, Muhtar Mesut Kazık, yaptığı açıklamada, hastaneye gittik. Yakınımız, Doktora muayene oldu. Koskoca, Lefkoşa Hastanesi'nde ilaç yazılacak ilaç reçetesi yoktu. Röntgen kağıdının arka tarafına ilaçlar yazıldı ve o kağıt ile ilaçları almamız istendi dedi.

Muhtar Mesut Kazık açıklamasına devamla, röntgen laboratuvar kağıdının arkasına yazılan kağıtta doktor ismi var.  Ama ne mühür nede hastaneden alındığını belirten bir ibare yoktu. Biz bu kağıt ile o ilaçları nasıl alacağız? Hadde aldık diyelim, koskoca hastanede ilaç yazılacak reçete kalmadı mı gardaş? Nasıl bir memlekette yaşıyoruz ifadesinde bulundu.

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