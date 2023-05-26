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Rus füzeleri, Ukrayna’da sağlık kliniğini yıktı

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Rusya'nın Dnipro'ya düzenlediği füze saldırısında bir sağlık kliniği isabet aldı. Bina büyük ölçüde hasar alırken 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.
Rus füzeleri, Ukrayna’da sağlık kliniğini yıktı

Rusya’nın Ukrayna’da Dnipro’ya bugün düzenlediği füze saldırısında bir sağlık kliniği isabet aldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, binanın hem ruhsal sağlık ve hem de veterinerlik kliniği olarak hizmet verdiğini belirterek füze saldırısında binanın büyük ölçüde hasar gördüğünü, 1 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 15 kişinin yaralandığını vurguladı.

Ukrayna First Lady’si Olena Zelenska ise “Ukrayna sağlık tesisleri ve sivil unsurlar yeniden saldırı altında. Dnipropetrovs’k bölgesindeki bir psikoloji dispanserini füzelerle vurmak korkunç bir sinizm. Ölenler ve yaralananlar var. Bu terör saldırısında mağdur olan herkese başsağlığı diliyorum” açıklamasını yaptı. 

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