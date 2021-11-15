Rus hissedardan Turkcell’de “yönetişim” uyarısı

Turkcell hissedarı LetterOne Investment Holdings, Turkcell'in sermaye tahsisini gözden geçirmek için yeni bir yönetim kurulu komitesi kurması gerektiğini açıkladı.

Rus milyarder Mikhail Fridman’ın kurucusu olduğu LetterOne tarafından yapılan açıklamada, Turkcell'in maliyet yapısını ve sermaye tahsisini gözden geçirmek için yeni bir yönetim kurulu komitesi kurulması gerektiği kaydedildi.

Şirket açıklamasında, söz konusu değişikliklerin uygulanması durumunda Turkcell’in “önemli ölçüde daha fazla” değer kazanacağını ve pazar lideri bir dijital telekom şirketi olabileceğini belirtti.

Açıklamada ayrıca, Turkcell’in şirket yönetimini hissedarlarla uyumlu hale getirebilmek için yeni bir teşvik planı oluşturması gerektiği aktarıldı. Diğer taraftan, Turkcell'in şu ana kadar yapılan teklifleri reddettiği belirtildi.

LetterOne Genel Müdürü Ben Babcock konu hakkında yaptığı değerlendirmede, “İşletmenin kurumsal yönetime yaklaşımında iddialı bir değişiklik gerekiyor. Endişeleri dile getirmek ve yapıcı bir diyalog için yönetim kuruluna yazdık.” ifadelerini kullandı.

LetterOne Investment Holdings’in iştiraki IMTIS Holding, Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.'de yüzde 19,8 hisseye sahip.

Bloomberght.