Rus istihbaratının binasında yangın

Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin (FSB), Rostov-na-Donu kentindeki binasında çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Rus TASS haber ajansına göre, FSB’ye bağlı sınır denetimi idaresinin, Rusya’nın Rostov-na-Donu kentinde bulunan binasında yangın çıktı. Olay yerine arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yangında 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Rostov-na-Donu Bölge Valisi Vasiliy Golubev, Telegram’dan yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre yangına elektrik kablolarındaki kısa devrenin neden olduğunu belirtti. Golubev, çevredeki binalardan kent sakinlerinin tahliye edildiğini aktardı.