Rus Tankları Kiev’e İlerliyor: Siren Sesleriyle Güne Başladılar

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin 17’nci gününde başkent Kiev’i hedef alan Rus askerlerinin ilerleyişi sürüyor. Cumartesi sabahı, Kiev halkı hava saldırısı sirenleri ve bombardıman sesleri ile güne başladı.

Rus merkezli Interfax haber ajansının Vasylkiv Belediye Başkanı Natalia Balasynovych’ten aktardığına göre, Rus roket saldırıları Cumartesi sabahı Kiev bölgesindeki Vasylkiv kasabası yakınlarındaki bir Ukrayna hava üssünü yok etti.

Vasylkiv Belediye Başkanı Natalia Balasynovych, Rus saldırılarının bir mühimmat deposunu da hedef aldığını söyledi.

‘KİEV SAVAŞMAYA HAZIR’

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Mykhailo Podolyak da başkentin “savaşmaya hazır” olduğunu söyledi. Kontrol noktalarının hazır olduğu ve ikmal hatlarının yerinde olduğunu vurgulayan Podolyak, “Kiev sonuna kadar ayakta kalacak” dedi.

Cumartesi günü Maxar Technologies’in uydu görüntüleri, Kiev’deki evlerin ve binaların yandığını ve Rus topçu taburlarının, Ukrayna başkentinin kuzeybatısını çevreleyen kasabalara ateş açtığını gösterdi.

Üst düzey bir ABD savunma yetkilisi dün yaptığı açıklamada, “Rus saldırılarının, doğudan Kiev’e doğru daha fazla ivme kazanmaya başladığını değerlendiriyoruz.” dedi.

RUS BOMBARDIMANI SÜRÜYOR

İngiltere Savunma Bakanlığı da Cumartesi sabahı yaptığı açıklamada, “Rus kara kuvvetlerinin büyük kısmının” Kiev’in merkezine yaklaşık 25 km uzaklıkta olduğunu, Harkov, Chernihiv, Sumy ve Mariupol şehirlerinin kuşatıldığını ve ağır Rus bombardımanına maruz kalmaya devam ettiğini söyledi.

Öte yandan, Kiev çevresinden çatışmalara ait görüntüler de gelmeye devam ediyor.

Kiev'in çıkışında Sovyet yapımı BMP-2 tanklarını yürüten Rus ordusu, hiçbir şeyden habersiz yolda ilerlerken Ukrayna askerleri tarafından takip edildi. Ukrayna askerleri görüş açısına giren Rus tanklarını hedef alarak 30 mm çapında top atışları gerçekleştirdi. Önce bir tank isabetli atışla imha edildi ardından arkasındaki bir tank yine top atışlarıyla imha edildi.

Ukrayna askerleri ile Rus askerleri arasında çıkan çatışmada Rus askerlerin ağır kayıplar verdiği, tankçı birliklerinin ise Ukrayna askerleri tarafından püskürtülerek geri döndüğü öğrenildi.