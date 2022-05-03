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Ruslar Mayıs tatillerinde ne kadarlık harcama yapacak?

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Rusya Merkez Bankası’nın VISA ve Mastercard’a rakip olarak çıkardığı alternatif ödeme sistemi MIR tarafından yapılan araştırma, Rusların Mayıs tatillerinde ne kadarlık harcama yapmayı planladıklarını ortaya koydu.
Ruslar Mayıs tatillerinde ne kadarlık harcama yapacak?

Rusya Merkez Bankası’nın VISA ve Mastercard’a rakip olarak çıkardığı alternatif ödeme sistemi MIR tarafından yapılan araştırmalar, Rusların yaklaşık yarısının Mayıs tatilleri için en fazla 5 bin Ruble harcamaya hazır olduğunu gösterdi.

Ankete katılan Rusların yüzde 49’u kiralık konut ve yiyecek dahil olmak üzere seyahat harcamaları için her aile üyesi başına 5 bin Ruble’den fazla ayırmayı planladığını açıklarken, ulusal kredi kartı MIR ödeme sisteminin pazarlama ve iletişim müdürü Natalya Peysahovich, Mayıs tatillerinde her beş Rusya vatandaşından birinin yaklaşık 10 bin Ruble harcamaya hazır olduğunu kaydettiklerini ifade etti.

Rusların sadece onda birinin 20 bin Ruble tatil harcamasını karşılamaya hazır olduğunu dile getiren Peysahovich, Rusların sadece yüzde dördünün tatilleri için 50 bin Ruble ve üstü para biriktirebildiğini söyledi.

“KATILIMCILARIN YÜZDE 85’İ BU YIL SEYAHATLERİNİ KENDİLERİ ORGANİZE EDECEK”

Araştırmaya göre uzun mayıs tatilleri için seyahate çıkanların yarısı, yanlarında taşıdıkları paranı yüzde 50’sini nakit, diğer yüzde 50’sini ise kredi kartında tutmak isterken, ayrıca ankete katılanların yüzde 85’i bu yıl geziyi kendilerinin organize edeceğini bildirdi.

Bir gün önce açıklama yapan Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), ülkede faaliyet gösteren tur operatörlerinin paket tur satış verilerine göre Mayıs tatilleri için alınan turların dörtte üçünün Rusya ve Türkiye’ye düştüğünü duyurmuştu.

Birlik, Mayıs tatilleri için alınan paket turlarda ülke bazında Rusya ve Türkiye’nin rekabette olduğunu vurgularken, iki destinasyonun pazardaki payının her biri için eşit bir şekilde yüzde 36 ila 38 oranlarında olduğunun altını çizdi.

Mayıs dönemi toplam paket tur satışlarının geçen yılın aynı dönemine göre ortalama yüzde 26 arttığı kaydedilirken, yapılan açıklamada, böyle bir artışın büyük ölçüde dış turizmdeki düşük baz etkisinden kaynaklandığı, Nisan 2021’de Türkiye gibi kitlesel tatil destinasyonu için Rusya’da tur satışı olmadığı hatırlatıldı.

Pandemi kısıtlamalarının bulunduğu ve bu nedenle Türkiye’ye uçuşların mümkün olmadığı geçtiğimiz yılın Nisan ayına kıyasla bu mayıs tatilleri için turist akışında büyük artış gözlemleneceğini kaydeden ATOR, 2021 yılının Mayıs ayında Türkiye’ye tur satışlarının yüzde 70 gerilediğini de hatırlattı.

Kaynak: Gazetem.ru

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