Rusya’ da 8 Gündür Covid-19 Rekoru Kırılıyor

Rusya’da son 24 saatte 98.040 insanda Covid-19 tespit edildiği duyuruldu… Aşılama oranının düşük kalması ve Omicron varyantının da hızla yayılması ile birlikte ülkede son 8 gündür günlük corona virüsü sayılarında rekor kırılıyor.
Hükümetin corona virüsüyle mücadele gücü, dün günlük vaka sayısının 88.816 olduğunu da hatırlattı. Öte yandan ülkede son 24 saatte 673 insanın Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirdiği kaydedildi.
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