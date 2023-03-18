Rusya ile Çin arasında kritik görüşme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, 20 Mart'ta başkent Moskova'da yapacakları görüşmede Ukrayna meselesi ile askeri ve teknik alanlardaki işbirliğini ele alacağı bildirildi.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin ile Şi’nin Moskova’da yapacağı görüşmeye ilişkin detayları paylaştı.

Putin ile Şi’nin 20 Mart’ta Kremlin Sarayı’nda yüz yüze görüşme yapacağı bilgisini paylaşan Uşakov, “Elbette görüşmede, askeri, teknik alanındaki iş birliği ele alınacak. Enerji konusu ve çeşitli projeler de ayrıntılı şekilde görüşülecek. Büyük işletmelerimizin temsilcileri Çinli meslektaşlarımızla bir araya gelecek.” dedi.

Uşakov, görüşmede Ukrayna meselesinin de alınacağını belirterek, “Çin yönetiminin bu konudaki ölçülü ve itidalli tutumunu çok takdir ediyoruz. Çin’in söz konusu meselenin çözümüne ilişkin planını biliyoruz.” diye konuştu.

2 BELGE İMZALANACAK

İki liderin stratejik ortaklık ve ekonomi alanındaki işbirliği konusunda 2 belge imzalayacağını aktaran Uşakov, çeşitli alanlarla ilgili de 10 belge üzerinde çalışma yapıldığını söyledi.

Putin ve Şi’nin ikili ilişkileri değerlendiren makalelerinin Rusya’daki Rossiyskaya Gazeta ile Çin’deki Halkın Günlüğü gazetelerinde yayımlanacağını dile getiren Uşakov, bu görüşmenin ikili ilişkilere ivme kazandıracağı umudunu paylaştı.

“RUSYA İLE ÇİN ARASINDAKİ İLİŞKİLER KAPSAMLI”

Uşakov, Rusya ile Çin arasındaki ilişkilerin kapsamlı olduğunu vurgulayarak, “Çin, Rusya’nın en büyük ticaret ortağıdır. İkili ticaret hacmi, 2022’de yaklaşık 185 milyar dolara ulaştı, her yıl yüzde 30 büyüme kaydedildi. Aynı zamanda, ulusal para birimleri cinsinden yapılan ödemelerin payı da artıyor.” ifadesini kullandı.