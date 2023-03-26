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Rusya nükleer silah yerleştirme kararı aldı! Ukrayna BMGK’ya çağrı yaptı

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Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Belarus'a taktik nükleer silah yerleştirme kararı nedeniyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) olağanüstü toplanması talebinde bulundu.
Rusya nükleer silah yerleştirme kararı aldı! Ukrayna BMGK’ya çağrı yaptı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rusya’nın Belarus’ta taktik nükleer silah yerleştirme niyeti, “Putin rejiminin Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması’nı ve uluslararası güvenlik sistemini baltalayan provokatif bir adımı” olarak nitelendirildi.

Böyle bir niyetin uluslararası toplumu endişelendirdiğine işaret edilen açıklamada, “Çünkü Rusya, Ukrayna’ya yönelik saldırgan savaşını sürdürürken bunları ilan ediyor.” ifadesine yer verildi.

Belarus halkına Putin’in nükleer silah konuşlandırma planının gerçekleştirilmesini engelleme çağrısı yapılan açıklamada, G7 ve Avrupa Birliği ülkelerinden, topraklarında nükleer silah yerleştirilmesini kabul etmesi durumunda bunun yaratacağı sonuçlar konusunda Belarus yönetimini uyarmaları istendi.

Ukrayna’nın “Kremlin’in nükleer şantajına karşı”, BMGK daimi üyeleri dahil olmak üzere İngiltere, Çin, ABD ve Fransa’dan etkin eylem beklediği aktarılan açıklamada, “Bu amaçla derhal BMGK’nin olağanüstü toplantısının yapılmasını talep ediyoruz.” ifadesi kullanıldı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, dün, Belarus’a taktik nükleer silah yerleştireceklerini belirterek, “Bunu nükleer silahların yayılmasının önlenmesiyle ilgili uluslararası yükümlülüklerimizi ihlal etmeden yapacağız.” demişti. 

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