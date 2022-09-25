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Rusya-Ukrayna savaşı: Putin’in güvendiği dağlara kar yağdı

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 24 Şubat'tan beri devam ederken, hafta içinde yapılan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dikkat çekici bir detay ortaya çıktı.
Rusya-Ukrayna savaşı: Putin’in güvendiği dağlara kar yağdı

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali devam ederken, dikkat çekici bir detay uluslararası kamuoyunun gözünde ortaya çıktı…

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu hafta ülkede kısmi seferberlik ilan ederek hem ülkesinde hem de uluslararası kamuoyunda büyük bir endişe ve panik yaratırken, New York’ta düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda ise farklı bir tablo oluştu.

Putin’in en güvendiği ülkelerin başında gelen ve müttefik olarak adlandırılan Çin ve Hindistan, Ukrayna’daki savaşı bitirmek için çağrıda bulundu. Aylardır devam eden savaşta, hem Çin hem de Hindistan’dan yetkililer arabuluculuk çağrılarını yenilerken savaşın bitmesi için de harekete geçeceklerini duyurdu.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Rusya üzerinde baskı devam ederken, Çin de dahil olmak üzere hiçbir ülkenin Moskova yönetimine destek vermemesi, “Putin iyice dışlandı” yorumlarının yapılmasına neden oldu. Hafta içinde Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, iki ülkeye seslenerek savaşın bitmesini istemiş ve “Çin, bütün barışçıl çözümler için çabaları destekliyor” demişti.

Wang ayrıca New York’ta Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba ile de görüşmüş ve bu temas savaşın başladığı günden beri ilk görüşme olarak dikkat çekmişti.

TEK BİR ÜLKE DESTEK VERDİ

Öte yandan, ABD ile yakın ilişkisi olan ama savunma sanayi konusunda uzun yıllardır iş birliği yapan Hindistan’dan da benzer tonda bir açıklama geldi. Hindistan Dışişleri Bakanı Surahmanyam Jaishankar da, “Bizim hangi tarafta durduğumuz sık sık soruluyor. Biz barışın yanındayız ve bu krizden çıkmak için diyalog ve diplomasinin yanındayız” dedi.

Öte yandan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Rusya’ya şaşırtan bir destek geldi. Mali’de geçiş dönemi başbakanı olarak atanna Albay Abdoulaye Maiga, Moskova ile verimli bir iş birliği içerisinde olduğunu duyurdu. Mali, Rusya’nın paralı askerleri Wagner grubunun ülkede görev yapmasına izin vermişti.

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