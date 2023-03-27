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Rusya: Ukrayna, Tu-141 tipi İHA ile topraklarımıza saldırdı

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Rusya topraklarına Tu-141 Strij tipi insansız hava aracı (İHA) ile saldırıda bulunduğunu bildirdi.
Rusya: Ukrayna, Tu-141 tipi İHA ile topraklarımıza saldırdı

Bakanlıktan, Rusya’nın Tula bölgesinde Kireyevsk şehrinde meydana gelen patlamanın nedenine ilişkin açıklama yapıldı.

Rusya topraklarına saldırıda bulunulduğuna işaret edilen açıklamada, “Kiev rejimi Tu-141 Strij tipi İHA ile vurma göreviyle bir saldırı gerçekleştirmeye çalıştı.” ifadesi kullanıldı.

Tula bölgesine yerleştirilen, S-300 ve Pantsir-S1 hava savunma füze sistemleri ve Rus hava savunma sisteminin ve Pole-21 elektronik harp sistemlerinin bu yönde güvenilir koruma sağladığına dikkat çekilen açıklamada, özellikle Pole-21 elektronik harp sisteminin Ukrayna’ya ait silahlı insansız hava aracının navigasyon sistemini devre dışı bıraktığı belirtildi.

Açıklamada, “Yönünü kaybeden İHA, Tula bölgesine bağlı Kireyevsk’e düştü. Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı uzmanları ve kolluk kuvvetleri olay mahallinde çalışıyor.” ifadeleri kullanıldı.

TULA BÖLGESİNDE PATLAMA

Başkent Moskova’ya 220 kilometre mesafede bulunan Tula bölgesindeki Kireyevsk şehrinde yerel saat ile 15.19’da bir patlama meydana gelmiş, bunun sonucunda olay yerinde bir çukur oluşmuştu. Patlamada iki kişinin yaralandığı, çok daireli 3 binanın ve bazı ambarların hasar gördüğü ifade edilmişti.

Sovyetler Birliği döneminde Ukrayna’nın Harkiv şehrinde üretilen, muharebe-taktik, keşif amacıyla kullanılan Tupolev Tu-141 Strij tipi insansız hava aracı, 6 bin metre yükseklikte uçabiliyor, saatte 1110 kilometre hız yapabiliyor ve 1000 kilometre menzile ulaşabiliyor.

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