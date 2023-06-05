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Rusya: Ukrayna’nın karşı taarruzu püskürtüldü

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Ukrayna'nın doğusunda çatışmalar giderek şiddetlenirken Rusya, "Güney Donetsk cephesinde Ukrayna ordusunun savunmamızı yarmasına izin verilmedi" açıklaması yaptı.
Rusya: Ukrayna’nın karşı taarruzu püskürtüldü

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Güney Donetsk cephesindeki 5 yerde Ukrayna ordusunun büyük çapta bir taarruza geçtiğini, ancak Rus savunmasını yarmasına izin verilmediğini bildirdi.

Konaşenkov, Donetsk cephesindeki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Ukrayna ordusunun bazı tugaylarının başlattığı saldırılara ilişkin bilgi veren Konaşenkov, “4 Haziran sabahı düşman, diğer askeri birliklerin desteğiyle Ukrayna Silahlı Kuvvetleri stratejik rezervlerinden 23 ve 31. Mekanize Tugaylarını Güney Donetsk yönündeki cephenin beş bölgesinde büyük çapta taarruza geçirdi” ifadelerini kullandı.

Ukrayna askerlerinin 6 mekanize ve 2 tank taburundan meydana geldiğini aktaran Konaşenkov, cephenin en zayıf yerinden savunmayı yarıp geçmeyin amaçlayan Ukrayna askerlerinin görevini yerine getiremediğini belirtti. Rus ordusunun “Doğu” birliklerinin eylemleri sonucunda Ukrayna ordusunun 250’den fazla asker, 16 tank, 3 piyade aracı ve 21 zırhlı aracını kaybettiği bilgisini paylaşan Konaşenkov, “Müşterek Kuvvetler Grubu Komutanlığını yapan Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov da bu esnada bu yöndeki ileri komuta merkezlerinden birinde bulunuyordu” diye konuştu.

UKRAYNA: 24 SAATTE 29 ÇATIŞMA YAŞANDI

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı ise, Lugansk ve Donetsk bölgelerinin tamamını ele geçirmeye çalışan Rus ordusuyla son 24 saatte 29 çatışma yaşandığını bildirdi. Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Rusların dün gece Ukrayna topraklarına hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Rus ordusunun saldırılarda, seyir füzeleri ve İran menşeli “Şahed” insansız hava araçları (İHA) kullandığı aktarılan açıklamada, “Savunma kuvvetlerimiz 6 seyir füzeden 4’ünü, 8 İHA’dan 6’sını imha etti” ifadesi yer aldı. Rus ordusunun Zaporijya ve Herson yönlerinde savunma eylemlerine devam ettiği bilgisi paylaşıldı. 

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