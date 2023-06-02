Rusya ve Apple arasında casusluk krizi

Rusya ve Apple arasındaki ipler gerildi. Rusya, Apple'ı ABD'deki istihbarat kurumlarıyla işbirliği yapmakla suçlarken, Apple'dan bu iddialara yanıt gecikmedi...

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), ABD’deki istihbarat kurumlarının, Apple'a ait binlerce telefon üzerinden casusluk operasyonu yürüttüğünü iddia etti.

FSB'den yapılan yazılı açıklamada, çalışmalar neticesinde ABD istihbarat kurumlarının cep telefonları üzerinden yürüttüğü casusluk operasyonunun ortaya çıkarıldığı belirtildi.

Güvenlik açıklarından yararlanan yeni bir tür kötü amaçlı yazılımın Apple telefonlarında tespit edildiği iddiasına yer verilen açıklamada, söz konusu virüsün Apple markasına ait binlerce telefona bulaştığı öne sürüldü. Açıklamada, Apple'ın ABD istihbarat kurumlarına ve ABD vatandaşları dahil Beyaz Saray’ın istediği herkesin izlenmesi için geniş bir fırsat yelpazesi sunduğu ileri sürüldü.

“SON DERECE PROFESYONEL BİR SALDIRI”

Moskova merkezli siber güvenlik firması Kaspersky Lab, operasyonda düzinelerce çalışanının cihazının ele geçirildiğini söyledi. Şirket bir blog gönderisinde, Apple aracılığıyla gerçekleştirilen saldırıları şu şekilde anlatıyor: “Saldırı, iOS işletim sistemindeki bir dizi güvenlik açığını kullanarak bir cihazda yürütülen ve casus yazılım yükleyen kötü amaçlı bir eke sahip görünmez bir iMessage kullanılarak gerçekleştiriliyor. Casus yazılım daha sonra gizli bilgileri uzak sunuculara sessizce iletir: Mikrofon kayıtları, anlık mesajlaşma programlarından fotoğraflar, coğrafi konum ve virüslü cihazın sahibinin bir dizi başka etkinliği hakkındaki veriler.”

Kaspersky CEO’su Eugene Kaspersky Twitter’da, şirketinin üst ve orta yönetimdeki çalışanları hedef alan son derece karmaşık, profesyonel hedefli bir siber saldırı olarak tanımladı.

Şirket, “Haziran 2023’te bu yazıyı yazdığımız an itibarıyla saldırı devam ediyor. Bu siber saldırının ana hedefinin Kaspersky olmadığından eminiz” dedi.

Apple ise yaptığı açıklamada tüm bu iddiaları reddetti: “Hükümetlerle herhangi bir Apple ürününe gizli bir şey yerleştirmek için asla çalışmadık ve asla çalışmayacağız.”

Harvard Üniversitesi’nin Belfer Center Siber 2022 Güç Endeksi’ne göre, ABD dünyanın en büyük siber gücü ve onu Çin, Rusya, Birleşik Krallık ve Avustralya izliyor.