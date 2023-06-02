  • BIST 5.132,96
  • Altın 1327.939
  • Dolar 20.8736
  • Euro 22.5193
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKA6 saatten az uyuyorsanız dikkat

Rusya ve Apple arasında casusluk krizi

» »
Rusya ve Apple arasındaki ipler gerildi. Rusya, Apple'ı ABD'deki istihbarat kurumlarıyla işbirliği yapmakla suçlarken, Apple'dan bu iddialara yanıt gecikmedi...
Rusya ve Apple arasında casusluk krizi

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), ABD’deki istihbarat kurumlarının, Apple'a ait binlerce telefon üzerinden casusluk operasyonu yürüttüğünü iddia etti.

FSB'den yapılan yazılı açıklamada, çalışmalar neticesinde ABD istihbarat kurumlarının cep telefonları üzerinden yürüttüğü casusluk operasyonunun ortaya çıkarıldığı belirtildi.

Güvenlik açıklarından yararlanan yeni bir tür kötü amaçlı yazılımın Apple telefonlarında tespit edildiği iddiasına yer verilen açıklamada, söz konusu virüsün Apple markasına ait binlerce telefona bulaştığı öne sürüldü. Açıklamada, Apple'ın ABD istihbarat kurumlarına ve ABD vatandaşları dahil Beyaz Saray’ın istediği herkesin izlenmesi için geniş bir fırsat yelpazesi sunduğu ileri sürüldü.

“SON DERECE PROFESYONEL BİR SALDIRI”

Moskova merkezli siber güvenlik firması Kaspersky Lab, operasyonda düzinelerce çalışanının cihazının ele geçirildiğini söyledi. Şirket bir blog gönderisinde, Apple aracılığıyla gerçekleştirilen saldırıları şu şekilde anlatıyor: “Saldırı, iOS işletim sistemindeki bir dizi güvenlik açığını kullanarak bir cihazda yürütülen ve casus yazılım yükleyen kötü amaçlı bir eke sahip görünmez bir iMessage kullanılarak gerçekleştiriliyor. Casus yazılım daha sonra gizli bilgileri uzak sunuculara sessizce iletir: Mikrofon kayıtları, anlık mesajlaşma programlarından fotoğraflar, coğrafi konum ve virüslü cihazın sahibinin bir dizi başka etkinliği hakkındaki veriler.”

Kaspersky CEO’su Eugene Kaspersky Twitter’da, şirketinin üst ve orta yönetimdeki çalışanları hedef alan son derece karmaşık, profesyonel hedefli bir siber saldırı olarak tanımladı.

Şirket, “Haziran 2023’te bu yazıyı yazdığımız an itibarıyla saldırı devam ediyor. Bu siber saldırının ana hedefinin Kaspersky olmadığından eminiz” dedi.

Apple ise yaptığı açıklamada tüm bu iddiaları reddetti: “Hükümetlerle herhangi bir Apple ürününe gizli bir şey yerleştirmek için asla çalışmadık ve asla çalışmayacağız.”

Harvard Üniversitesi’nin Belfer Center Siber 2022 Güç Endeksi’ne göre, ABD dünyanın en büyük siber gücü ve onu Çin, Rusya, Birleşik Krallık ve Avustralya izliyor.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çin, 2030’a dek Ay’a ayak basmayı hedefliyor30 Mayıs 2023 Salı 21:23
  • Rapor: Rusya’nın askeri harcamaları artıyor, hükümete baskı yaratabilir30 Mayıs 2023 Salı 18:35
  • Rusya ve Ukrayna başkentleri drone ve füzelerle vuruyor30 Mayıs 2023 Salı 15:34
  • Japonya'da işsizlik oranı beklentilerin üzerinde geriledi30 Mayıs 2023 Salı 14:30
  • Rusya füze yağdırdı, Zelenskiy isyan etti30 Mayıs 2023 Salı 09:48
  • Çin’den Erdoğan’a seçim tebriği29 Mayıs 2023 Pazartesi 15:59
  • Rusya’dan Kiev’e yoğun hava saldırısı29 Mayıs 2023 Pazartesi 10:29
  • Ukrayna: Kiev’e İHA saldırısı düzenlendi28 Mayıs 2023 Pazar 13:40
  • İran’dan Zelenskiy’e tepki: Batı’dan daha fazla yardım almak için…27 Mayıs 2023 Cumartesi 20:45
  • İran’dan Zelenskiy’e tepki: Batı’dan daha fazla yardım almak için…27 Mayıs 2023 Cumartesi 15:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti