Rusya ve İngiltere arasında uranyum krizi

İngiltere, Ukrayna’ya zayıflatılmış uranyumlu mühimmat sağlayacağı açıklamasına tepki gösteren Rusya’yı “dezenformasyon yapmakla” suçladı.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, İngiltere Savunma Bakanlığı sözcüsü, İngiliz ordusunun on yıllardır zırh delici mermilerinde zayıflatılmış uranyum kullandığını belirtti. Sözcü, “Bu standart bir bileşen ve nükleer silahlar ya da kapasiteyle hiçbir ilgisi yoktur. Rusya bunu biliyor ama kasıtlı olarak dezenformasyon yapmaya çalışıyor” ifadesini kullandı.

Ayrıca sözcü, Royal Society gibi gruplardan bilim insanlarının yaptığı bağımsız araştırmaların, zayıflatılmış uranyum mühimmatı kullanımının kişisel sağlık ve çevre üzerindeki etkisinin düşük olacağını gösterdiğini kaydetti.

PUTİN SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

İngiltere Savunma Bakanlığında Devlet Bakanı Baroness Annabel Goldie, dün parlamentonun üst kanadı Lordlar Kamarası üyesi Lord Hylton’ın, Ukrayna’ya tedarik edilen mühimmatın zayıflatılmış uranyum içerip içermediğine ilişkin sorusuna yazılı yanıt vermişti.

Annabel Goldie, yanıtında, “Ukrayna’ya bir filo Challenger 2 ana muharebe tankı hibe etmemizin yanı sıra zayıflatılmış uranyum içeren zırh delici mermiler dahil mühimmat sağlayacağız. Bu tür mermiler, modern tankların ve zırhlı araçların imha edilmesinde son derece etkili” ifadesini kullanmıştı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise İngiltere’nin Ukrayna’ya zayıflatılmış uranyumlu mühimmat sevk etmesi durumunda “gereken cevabı vereceklerini” belirtmişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da İngiltere’nin zayıflatılmış uranyumlu mühimmat sevk etmesi halinde buna şaşırmayacağını söyleyerek “Ancak bunun onlar için kötü sonuçlanacağına şüphem yok” demişti. İngilizlerin eylemlerinde çoktan yönlerini kaybettiğini belirten Lavrov, bu eylemlerin dünya çapında stratejik istikrarı baltaladığını bildirmişti.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da bu tip uranyumlu mühimmatın Kosova’da, Sırbistan’da kullanıldığını ve bu şekilde şehirlerin bombalandığını dile getirmişti. Ukrayna’ya zayıflatılmış uranyumlu mermilerin teslimatının Rusya’yı nasıl karşılık verebileceğini düşündüreceğini vurgulayan Şoygu, “Bu, bizi olayların ilerleyişi hakkında nasıl cevap vereceğimizi ciddi şekilde düşünmeye sevk ediyor.” demişti.