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Rusya ve Ukrayna başkentleri drone ve füzelerle vuruyor

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, dün gece Rus ordusu, başkent Kiev'e hava saldırısı gerçekleştirdi. Sabaha karşı ise Rusya'nın başkenti Moskova'ya bir saldırı düzenlendi.
Rusya ve Ukrayna başkentleri drone ve füzelerle vuruyor

Rusya ile Ukrayna arasında bir yılı aşkın bir süredir savaş devam ederken, Rus güçleri dün gece Ukrayna’nın başkentine bir dizi hava saldırısı düzenledi.

Ukrayna’nın başkenti Kiev’e düzenlenen hava saldırısında bir apartman bloğu büyük hasar alırken, ilk belirlemelere göre bir kişinin öldüğü belirtildi. Rusya’nın saldırısında dört kişinin de yaralandığı duyuruldu. Ukraynalı yetkililer hava savunma sistemlerinin saldırıları engellediğini açıklarken, 20’den fazla insansız hava aracının imha edildiğini de aktardı.

Sabah saatlerinde çekilen fotoğraflarda saldırının boyutu gözler önüne seriliyor.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, Telegram üzerinden bir paylaşımda bulunarak, “Sığınakları terk etmeyin” dedi.

Ukrayna’daki saldırı büyük panik ve endişe yarattı.

Kiev’in askeri yönetiminin başında görevli Serhiy Popko, “Saldırı çok şiddetliydi ve farklı yönlerden farklı dalgalar şeklinde geldi” dedi. Rusya, drone ve füzelerle ve çoğunlukla gece saatlerinde Ukrayna’nın başkenti Kiev’e bir dizi saldırı düzenlemişti.

Saldırıların ardından Kiev halkı panik içinde sokağa döküldü.

Dün gece gerçekleşen saldırılar Rusya’nın bu ay gerçekleştirdiği 17’nci saldırı olarak da kayıtlara geçti.

MOSKOVA’YA DRONE SALDIRISI

Öte yandan sabah saatlerinde Rusya’nın başkenti Moskova’ya bir hava saldırısı düzenlendi. Yapılan açıklamada, birçok insansız hava aracının (drone) Moskova’daki binalara çarptığı ve bu saldırının ufak hasara sebebiyet olduğu kaydedildi.

Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin, “Bütün acil durum ekipleri olay  yerinde. Olayda ağır yaralanan olmadı” dedi.

Rus medyası Moskova’daki Profsoyuznaya Caddesi’ndeki bir binada yaşayanların tahliye edildiğini aktardı.

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