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Rusya'da 49 kişiyi taşıyan yolcu uçağı kayboldu

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Rusya’nın doğusundaki Amur bölgesinde 49 kişiyi taşıyan bir An-24 tipi yolcu uçağıyla temas kesildi.
Rusya'da 49 kişiyi taşıyan yolcu uçağı kayboldu

TRT’nin aktardığına göre Uçuşun sivil hava trafiği kontrolüyle bağlantısının aniden kesildiği bildirildi. Uçağın akıbeti henüz bilinmiyor.

Yerel Acil Durumlar Bakanlığı, Angara adlı Sibirya merkezli bir havayoluna ait uçağın, Çin sınırındaki Amur bölgesindeki Tynda kasabasına yaklaşırken radar ekranlarından düştüğünü söyledi.

AA’nın aktardığına göre Rusya'nın doğusundaki Amur Bölgesi Valisi Vasiliy Orlov, 43 yolcu ve altı kişilik mürettebatı taşıyan "An-24" tipi uçağın radardan kaybolduğunu ve arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Orlov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, acil servislerden gelen bilgiye göre "An-24" tipi uçağın radardan kaybolduğunu belirtti.

Blagoveşçensk-Tında seferini yapan uçağın arandığını kaydeden Orlov, "İlk belirlemelere göre, uçakta beşi çocuk 43 yolcu ve altı kişilik mürettebat bulunuyor. Uçağın bulunması için gerekli her türlü güç ve araç devreye sokuldu." ifadelerini kullandı.

 

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