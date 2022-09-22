Rusya'da Heineken Coca-Cola'nın ikamesini üretmeye başlarken PepsiCo piyasadan çekildi

Rusya’daki Heineken fabrikasında Coca-Cola’nın ikame ürününün üretileceği açıklandı. Gazlı içecek devi PepsiCo ise ülke piyasasından tamamen çekildiğini duyurdu

Rus Kommersant gazetesinin haberine göre, Heineken Rusya'da kola, limon ve portakallı alkolsüz içecek üretimine başlayacak.

Yeni ürünler, Royal Cola Original, Royal Cola Zero, Tony Lemony Orange ve Tony Lemony Lemon isimleriyle piyasaya sürülecek.

Şirketin Rus iştiraki, yaz aylarında meşrubat üretimi için gerekli belgeleri tescil etmişti.

PEPSİCO ÜRETİMİ DURDURDU

Dünyanın en büyük gazlı içecek üreticilerinden PepsiCo da, markaları Pepsi, 7UP ve Mountain Dew içeceklerinin Rusya’daki üretimini tamamen durdurduğunu açıkladı.

Şirketin Reuters'a konuşan yetkilisi, Rusya'da bu içeceklerde kullanılan tüm konsantre ürün stoklarının tükendiğini ve sonrasında üretimin durdurulduğunu belirtti.

9 MART'TA DUYURMUŞTU

İçecek devi, 9 Mart'ta Rusya'daki satışını, ayrıca bu ülkedeki yatırımları ve reklam faaliyetlerini askıya almayı kararlaştırdığını duyurmuştu.

ABD’li şirketin Temmuz ayına ait çeyrek yıl mali raporunda Rusya’daki varlıklarının değer kaybetmesi nedeniyle uğradığı zararın 1.17 milyar dolar olduğu yazılmıştı.

PepsiCo’nun küresel gelirinin ve varlıkların maliyetinin yüzde 4’ü Rusya’daki işletmelere düşüyordu.