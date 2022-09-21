24 Şubat’tan bu yana Ukrayna’ya saldıran Rusya’da, seferberlikten kaçmanın cezası artırıldı. Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’dan geçen yasa tasarısına göre seferberlikten kaçmanın cezası 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı.

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’dan bugün Rusya’da askeri seferberlik görevinden kaçanlar için hapis cezasının artırılmasına yönelik yasa tasarısı geçti. ,Böylece Duma’da kabul edilen yasa tasarısı ile Rusya’daki askeri ceza kanununa bazı değişiklikler getirildi.

Tasarıya göre, düşman orduya gönüllü teslim olan askerlere 10 yıl, savaş zamanı yağma yapanlara 15 yıl hapis cezası verileceği belirtildi. Öte yandan seferberlik zamanı askeri görevden kaçmanın hapis cezası ise 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı.