  • BIST 1.399,930
  • Altın 490,60
  • Dolar 8,6450
  • Euro 10,1150
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAÇocuklarda Dikkat Dağınıklığı ve Asabiyete Dikkat !

Rusya'da üniversiteye silahlı saldırı: 8 ölü

» »
Rusya’nın Perm kentinde bulunan bir üniversitede, silahlı bir saldırgan en az sekiz kişiyi öldürdü, yaklaşık 20 kişiyi de yaraladı. Üniversite yönetimi, saldırganın öldürüldüğünü açıkladı.
Rusya'da üniversiteye silahlı saldırı: 8 ölü

Rus haber ajansı Interfax'ın bildirdiğine göre, Rusya'nın başkenti Moskova'nın yaklaşık bin 200 kilometre doğusunda yer alan Perm kentinde, bir üniversitede silahlı saldırı düzenleyen bir saldırgan en az sekiz kişinin ölümüne, yaklaşık 20 kişinin de yaralanmasına neden oldu.

Olayın yaşandığı üniversiteden yapılan açıklamada, yüzü maskeli saldırganın öldürülerek etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Sosyal medya platformu Telegram üzerinden yayınlanan görüntülerde çok sayıda kişinin, pencerelerden atlayarak olay yerinden kaçmaya çalıştığı görüldü. Olay esnasında öğrencilere dersliklerde saklanma ve kapıları içeriden kilitleme çağrısı yapıldığı, çok sayıda öğrencinin de barikatlar kurarak kendilerini korumaya çalıştığı belirtiliyor. Aynı şekilde öğretim görevlilerinin de kendi bürolarında saklandıkları ifade ediliyor.

Saldırganın kimliği henüz açıklanmazken, olayın sebebi ile ilgili henüz bir bilgiye ulaşılamadığı duyuruldu. Rus makamları, olayla ilgili cinayet soruşturması başlatıldığını bildirdi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Japonya'da tayfun: 5 kişi yaralandı18 Eylül 2021 Cumartesi 09:40
  • Çin'den Trans Pasifik Ortaklık Anlaşması adımı17 Eylül 2021 Cuma 15:02
  • Rusya: Azerbaycan ile Türkiye'nin Hazar bölgesindeki ortak tatbikatlarına bakışımızı Bakü'ye ilettik17 Eylül 2021 Cuma 13:32
  • Rusya'da seçmenler sandık başında17 Eylül 2021 Cuma 12:01
  • Endonezya'daki hava kirliliğinde Devlet Başkanı ihmalkar bulundu16 Eylül 2021 Perşembe 12:22
  • Güney Kore'den "denizaltıdan" füze denemesi15 Eylül 2021 Çarşamba 12:06
  • Özbekistan'a sığınan Afgan askerlerinin üçüncü ülkeye gönderildiği bildirildi15 Eylül 2021 Çarşamba 09:51
  • Kuzey Kore iki balistik füze fırlattı15 Eylül 2021 Çarşamba 09:17
  • Kremlin’de corona alarmı… Yakınında çıktı: Putin karantinada14 Eylül 2021 Salı 12:47
  • Hindistan'da sel: 3 ölü, 5 kayıp14 Eylül 2021 Salı 12:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti