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Rusya’dan nükleer reaktör iddiası: Kalkan olarak kullanıyorlar

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Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü Sergey Naryshkin, bugün Ukrayna silahlı kuvvetlerinin Batı tarafından sağlanan silah ve mühimmatı depolamak için nükleer santralleri kullandığı açıklamasını yaptı.
Rusya’dan nükleer reaktör iddiası: Kalkan olarak kullanıyorlar

Rusya Dış İstihbaratı Servisi Direktörü Sergey Naryshkin’in web sitesinden yayınlanan açıklamasında, teşkilatının, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin Batı tarafından sağlanan silah ve mühimmatı depolamak için nükleer santralleri kullandığına dair güvenilir istihbarat aldığını belirtti.

Bahsi geçen silah ve mühimmat arasında HIMARS ile büyük kalibreli top mermileri olduğu ve bunların geçen Aralık ayında trenle Rivne Nükleer Santraline getirildiği ifade edildi.

Açıklamada Ukraynanın askeri cephane depolamak için nükleer reaktörleri kalkan olarak kullandığına dikkat çekilerek, “Buradaki fikir, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin nükleer bir felaket korkusuyla nükleer santralleri saldırılarıyla hedef almayacağıdır” denildi.

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