  • BIST 4.929,22
  • Altın 1201.963
  • Dolar 19.1064
  • Euro 20.6976
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAİsrail'de kriz: Netanyahu hükümetine Meclis'ten güvenoyu

Rusya’nın Kuzey Akım’a sabotajı bağımsız araştırma talebi BMGK’dan geçmedi

» »
Rusya’nın Kuzey Akım’a sabotajı bağımsız araştırma talebi BMGK’dan geçmedi
Rusya’nın Kuzey Akım’a sabotajı bağımsız araştırma talebi BMGK’dan geçmedi

BMGK’da Rusya’nın talebiyle oylamaya sunulan karar tasarısı 3 ‘evet’e (Rusya, Brezilya ve Çin) karşı 12 ‘çekimser’ oyla reddedildi.


Kabul edilmesi için BMGK’daki 15 üyenin 9 ‘evet’ oyunu alması gereken tasarı, BM Genel Sekreterinin “uluslararası nitelikli bağımsız bir soruşturma komisyonu” kurmasını talep ederken, soruşturmanın kapsamlı, şeffaf ve tarafsız bir şekilde sabotajı araştırmasını öngörüyordu.


Sabotajın suçluları, destekçileri, düzenleyicileri ve suç ortaklarını ortaya çıkarmayı amaçlayan tasarı, tarafsız ve uluslararası tanınırlığı olan uzmanların atanmasını talep ediyordu.


Tasarı, BM Genel Sekreterinin 30 gün içinde sonuçları rapor etmesini öngörüyordu.


Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzya, oylama öncesi yaptığı konuşmada Kuzey Akım doğal gaz boru hatlarına yönelik sabotajlar hakkında Danimarka, Almanya ve İsveç’in yürüttüğü soruşturmaların “şüpheli” olduğuna işaret etti.


Daha kapsamlı ve şeffaf bir soruşturmanın gerekliği olduğunu aktaran Nebenzya, “Kıymetli olan vaktimizi harcıyoruz.” uyarısında bulundu.


Kuzey Akım boru hatlarına eylül 2022’de düzenlenen sabotaj, Rusya ile Almanya’yı Baltık Denizi üzerinden birbirine bağlayan boru hatlarında büyük hasara yol açmıştı.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çin’den Rusya’yla yakınlaşma açıklaması23 Mart 2023 Perşembe 18:23
  • Rusya ve İngiltere arasında uranyum krizi22 Mart 2023 Çarşamba 21:30
  • Afganistan’daki depremde can kaybı artıyor22 Mart 2023 Çarşamba 12:58
  • Putin’den çarpıcı tahıl sevkiyatı iddiası20 Mart 2023 Pazartesi 19:39
  • Putin’den kritik ziyaret öncesi çok net makale20 Mart 2023 Pazartesi 15:59
  • Taliban’dan ‘liyakat’ hamlesi: Hükümette akraba atamalarına yasak20 Mart 2023 Pazartesi 15:10
  • Çarpıcı iddia: Putin yüzlerce dublöre talimat verdi19 Mart 2023 Pazar 19:25
  • Zelenskiy’den Esad’a yaptırım kararı19 Mart 2023 Pazar 14:51
  • Kazakistan’da Meclis ve yerel meclis seçimlerinde oy verme işlemi başladı19 Mart 2023 Pazar 12:04
  • Rusya ile Çin arasında kritik görüşme18 Mart 2023 Cumartesi 13:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti