Rusya'ya uluslararası yaptırımlar tartışması uzaya taşındı

Rogozin, yaptığı yazılı açıklamada, ISS'nin çalışmalarının durması halinde istasyonun "dünyaya düşmesinin" en az Rusya için tehlike arz edeceğini belirtti.

Rusya'nın ISS'e yakıt tedariki gibi önemli konularda destek sağladığına işaret eden Rogozin, "İnsanlar, Batı'nın bir deli gibi uluslararası uzay iş birliğini yok etmesinin bedeli konusunda düşünmelidir." ifadesini kullandı.

Rogozin, ABD, Avrupa ve Kanada'daki uzay ajanslarına, yaptırımların kaldırılmasına yönelik resmi talepte bulunduklarını kaydetti.

Roscosmos, Batılı ülkelerin Rus ajansıyla iş birliğini durdurma kararı nedeniyle, karşı yaptırım olarak söz konusu ülkelerle iş birliğini durdurma kararı almıştı.

Rogozin, 10 Mart'ta yaptığı açıklamada, ISS'nin 2030'a kadar ömrünü dolduracağını ve "parçalanacağını" öne sürmüştü.