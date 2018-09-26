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Sadıkoğlu: “İtfaiyenin varlığı güven veriyor”

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İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu,İskele İtfaiye Şubesi’ne atananŞube Amiri Müfettiş Rızkı Sönmez’i makamında ziyaret etti.
Sadıkoğlu: “İtfaiyenin varlığı güven veriyor”

SADIKOĞLU’NDAN SÖNMEZ’E HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu,İskele İtfaiye Şubesi’ne atanan Şube Amiri Müfettiş Rızkı Sönmez’i makamında ziyaret etti. Başkan Sadıkoğlu’nu kapıda karşılayan Rızkı Sönmez, makamında kabul ettiği Sadıkoğlu’na nezaket ziyaretinden ötürü teşekkür etti.

SADIKOĞLU: “İTFAİYENİN VARLIĞI GÜVEN VERİYOR”

İskele İtfaiye Şube Amiri Müfettiş Sönmez’e yeni görevinde başarılar dileyen Sadıkoğlu, İskele’nin geleceği ve huzuru için İskele Belediyesi ile İskele İtfaiye Şubesi arasındaki işbirliğinin artarak devam edeceğine inanç belirtti. Polis müdürlüğü ile birlikte İtfaiye’nin İskele’deki varlığı bize güven veriyor diyen Sadıkoğlu, olası bir yangında, anında müdahalede bulunan itfaiye memurlarına da Sönmez aracılığıyla teşekkür etti.

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