  • BIST 100.511
  • Altın 217,245
  • Dolar 5,2805
  • Euro 5,9933
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

Sadıkoğlu: “Kadınların yükünü hafifleteceğiz”

» »
İskele ve köylerindeki kadınlar için hizmet veren köy kadın kursları ürettikleri el emeği göz nuru eserlerini bundan böyle satışını yapabilecek.
Sadıkoğlu: “Kadınların yükünü hafifleteceğiz”

KÖY KADIN KURSU ÖĞRENCİLERİ KÜLTÜR EVİ’Nİ GEZDİ

İskele ve köylerindeki kadınlar için hizmet veren köy kadın kursları ürettikleri el emeği göz nuru eserlerini bundan böyle satışını yapabilecek. Mart ayında hizmet verecek İskele Belediyesi Kültür Evi’nin kapıları, aile bütçesine katkıda bulunmak, emeklerinin karşılığını almak için bugüne kadar ellerinden geleni yapmaya çalışan kadınlara sonuna kadar açılacak. Geçtiğimiz haftalarda İskele Köy Kadın Kursu’nu ziyaretinde müjdeli haberi veren İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, bu kez, İskele ve köylerinde hizmet veren köy kadın kurslarında eğitim gören kadınları ve eğitmenlerini bugün (24 Ocak) yapımı yüzde 90 tamamlanan Kültür Evi’nde ağırladı.

 

SADIKOĞLU: “KADINLARIN YÜKÜNÜ HAFİFLETECEĞİZ”

Her fırsatta; üreten, aile bütçesine katkıda bulunan kadınların çok önemli bir iş yaptıklarına dikkat çeken İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, bir kez daha el emeği göz nuru ürünleri üretmenin ciddi anlamda mali külfeti bulunduğunu belirtti ve bu külfeti ortadan kaldırmak, kadınların yükünü hafifletmek için projeler üretmeye çalıştıklarını söyledi.  İskele ve bazı köylerinde hizmet veren köy kadın kurslarında eğitim gören kadınları ve eğitmenlerini İskele Belediyesi’nde ağırlayan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, ardından da belediyenin yanında bulunan ve yapımı tamamlanmak üzere olan Kültür Evi’ni gezdirdi.  Kültür Evi ile ilgili bilgiler veren Sadıkoğlu, özelde İskele genelde KKTC Kültürüne ev sahipliği yapacak Kültür Evi’nin odalarını da gösterdi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TDP'den HP'ye rest: "Aksini söylüyorlarsa biz özür diler, hükümetten çekiliriz"24 Ocak 2019 Perşembe 14:25
  • Bazı bölgelerde VDSL hizmeti verilmeye başlandı24 Ocak 2019 Perşembe 14:16
  • Yeşilköy’de yaralar sarılıyor24 Ocak 2019 Perşembe 14:15
  • Özyiğit: BRT’de huzurlu bir çalışma ortamı yaratılması amacındayız24 Ocak 2019 Perşembe 14:10
  • Tatar: Kıbrıs konusunda hükümetin bir görüşü olmalı24 Ocak 2019 Perşembe 14:05
  • Meclis heyeti Strazburg’da temaslarda bulunuyor24 Ocak 2019 Perşembe 14:00
  • “100 euro’nun sadece 22’si çiftçiye gidiyor”24 Ocak 2019 Perşembe 13:55
  • Bulunç: "Yürütülecek stratejinin temelinde KKTC’nin varlığının tanınması olmalı"24 Ocak 2019 Perşembe 13:50
  • Akıncı, Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği’ni kabul etti24 Ocak 2019 Perşembe 13:45
  • Halkın Partisi’nin 1. olağan kongresi Pazar günü...24 Ocak 2019 Perşembe 13:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti