Sadıkoğlu: “Kadınların yükünü hafifleteceğiz”

KÖY KADIN KURSU ÖĞRENCİLERİ KÜLTÜR EVİ’Nİ GEZDİ

İskele ve köylerindeki kadınlar için hizmet veren köy kadın kursları ürettikleri el emeği göz nuru eserlerini bundan böyle satışını yapabilecek. Mart ayında hizmet verecek İskele Belediyesi Kültür Evi’nin kapıları, aile bütçesine katkıda bulunmak, emeklerinin karşılığını almak için bugüne kadar ellerinden geleni yapmaya çalışan kadınlara sonuna kadar açılacak. Geçtiğimiz haftalarda İskele Köy Kadın Kursu’nu ziyaretinde müjdeli haberi veren İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, bu kez, İskele ve köylerinde hizmet veren köy kadın kurslarında eğitim gören kadınları ve eğitmenlerini bugün (24 Ocak) yapımı yüzde 90 tamamlanan Kültür Evi’nde ağırladı.

SADIKOĞLU: “KADINLARIN YÜKÜNÜ HAFİFLETECEĞİZ”

Her fırsatta; üreten, aile bütçesine katkıda bulunan kadınların çok önemli bir iş yaptıklarına dikkat çeken İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, bir kez daha el emeği göz nuru ürünleri üretmenin ciddi anlamda mali külfeti bulunduğunu belirtti ve bu külfeti ortadan kaldırmak, kadınların yükünü hafifletmek için projeler üretmeye çalıştıklarını söyledi. İskele ve bazı köylerinde hizmet veren köy kadın kurslarında eğitim gören kadınları ve eğitmenlerini İskele Belediyesi’nde ağırlayan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, ardından da belediyenin yanında bulunan ve yapımı tamamlanmak üzere olan Kültür Evi’ni gezdirdi. Kültür Evi ile ilgili bilgiler veren Sadıkoğlu, özelde İskele genelde KKTC Kültürüne ev sahipliği yapacak Kültür Evi’nin odalarını da gösterdi.