Sağlık Bakanı Pilli: 2 yeni Vaka, 3 kişi yoğun bakımda, Rakamlar yine kafa karıştırdı!

Bugün test sayısı 82,Toplam test sayısı 1103.
64 Vaka,34 vaka'nın tedavisi devam ediyor.
Selim Çelik'i kaybettik.
24.03.1965 Güzce doğumlu 55 yaşındadır.
Dün Hastaneye geldi hastanın durumu ağırdı Covid testi yapıldı. Zatürre olduğu tespit edildi.
Yoğun bakıma alındı. 10:45'de hastamızı kaybettik. COVİD-19'dan öldüğü doğru değil.
Pilli rakamları açıkladı:
Bugün yapılan test sayısı: 82
Bugünkü vaka sayısı: 2
Bugün hayatını kaybeden hasta yok
Toplam test 1103
Toplam vaka:64
Toplam kaybedilen hasta sayısı:1
toplam taburcu sayısı:29
Tedavisi devan eden hasta sayısı:34
Yoğun bakımda yatan hasta sayısı:3
Hastaların bölgesel dağılımı;
Lefkoşa:9
İskele:13
Lapta:4
Beyarmudu:3
Girne:2
Mağusa:3
Alman:1
Toplam: 34 Vaka (Toplayınca 35 çıkıyor)
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