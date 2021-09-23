Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Deren Oygar, 23. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi’nde açılış konuşması gerçekleştirdi

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Deren Oygar, Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalığı Derneği tarafından bu yıl 23.’üncüsü düzenlenen Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi’ne katılarak açılış konuşması gerçekleştirdi.

Oygar, 23. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi’nin 2 yıl aradan sonra bu yıl KKTC’de düzenlenmesinden büyük mutluluk duyduğunu kaydetti.

Covid-19 pandemisinin tüm dünyayı etkisi altına almasından en çok sağlık çalışanlarının etkilendiğini belirten Oygar, pandemiyle savaşan tüm sağlık çalışanlarını saygıyla selamladığını, kaybedilenleri şükranla andığını ve rahmet dilediğini söyledi.

Oygar, 23. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi’ni KKTC’de yapma kararı alan, şahsını açılış konuşması yapmaya layık gören tüm hocalarına, organizasyon komitesine ve Sağlık Bakanı’na teşekkürlerini sundu.

Gerek bilimsel gerekse böbrek nakillerinde olduğu gibi klinik çalışmalarında işbirliğinin devamını temenni eden Oygar, verimli ve başarılı bir kongre olması dileklerini iletti.