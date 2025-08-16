  • BIST 10870.57
Sağlık Bakanlığı’ndan Creutzfeldt-Jakob Hastalığı (CJD) Açıklaması
Sağlık Bakanlığı’ndan Deli Dana Hastalığı Açıklaması

Sağlık Bakanlığı, nadir görülen prion hastalıklarından Creutzfeldt-Jakob Hastalığı (CJD) hakkında bilgilendirme yaptı.

Prionlar normalde zararsız proteinlerdir, ancak yapıları bozulduğunda insanlarda CJD, hayvanlarda ise “Deli Dana Hastalığı” gelişebilir.

CJD öksürük, hapşırık, dokunma veya cinsel temasla bulaşmaz.

Dünyada görülen vakalar 3 gruptur:

1. Sporadik CJD: Nedensiz, en sık görülen tür.


2. Ailesel CJD: Genetik geçişli, tüm vakaların %15’i.


3. Kontaminasyon kaynaklı CJD: Çok nadir, geçmişte kontamine cerrahi aletler veya kadavradan elde edilen hormonlarla bulaşmıştır. Günümüzde bu yollar kullanılmamaktadır. Et tüketimiyle bulaştığına dair kanıt yoktur.


Kuzey Kıbrıs’ta 11 Temmuz 2025’te CJD tanısı alan bir sporadik vaka Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınmış, 28 Temmuz 2025’te hayatını kaybetmiştir. Cenaze işlemleri uluslararası kurallara uygun yapılmıştır.

Sağlık Bakanlığı, Enfeksiyon Kontrol Komitesi nin de bilgi ve önerileri doğrultusunda gerekli takiplerin yapıldığını ve ilgili kurumlarla koordinasyonun sağlandığını bildirmiştir.

