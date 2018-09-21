Şahali ZEYSAN yetkilerini kabul etti

Tarım ve Doğal Kaynaklar bakanı Erkut Şahali, Kıbrıs Türk Zeytin-Zeytinyağı Üreticileri ve Sanayicileri Derneği (ZEYSAN) Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar bakanı Erkut Şahali, Kıbrıs Türk Zeytin-Zeytinyağı Üreticileri ve Sanayicileri Derneği (ZEYSAN) Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Bakan Şahali’ye nezaket ziyaretinde bulunan ZEYSAN Başkanı Ziya Sezey ve beraberindekiler, zeytin ve zeytinyağı konusunda yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi aktararak beklentilerini anlattı, karşılıklı görüşler teati edildi.

Bakan Şahali, zeytin ve zeytinyağı üreticiliğinin geleneksel bir özellik de arzettiğini söyleyerek, en önemsedikleri alanlardan birisi olduğunu belirtti. Son yıllarda, üretim alanlarının ciddi bir artış eğilimi gösterdiğini gözlemlediklerini ve bu gelişmeden memnuniyet duyduklarını ifade eden Bakan Şahali amaçlarının, hem zeytinde ürün çeşitliliği ve kalitesini artırmak hem de yağ kalitesinde standartlara uygunluğunu sağlamak olduğunu sözlerine ekledi.