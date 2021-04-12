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Şahali:Süt krizi tedbir alınmazsa daha da artacak

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CTP Milletvekili Erkut Şahali söz aldı. Hellim’in Kıbrıslı Türklere ve Kıbrıslı Rumlara ait menşe sertifikasını bugünden itibaren aldığını kaydeden Şahali, bunun son derece önemli bir gelişme olduğunu belirtti.
Şahali:Süt krizi tedbir alınmazsa daha da artacak

Ardından CTP Milletvekili Erkut Şahali söz aldı. Hellim’in Kıbrıslı Türklere ve Kıbrıslı Rumlara ait menşe sertifikasını bugünden itibaren aldığını kaydeden Şahali, bunun son derece önemli bir gelişme olduğunu belirtti.

Şahali bu konuda bazı çekinceler ifade edildiğini ancak hellimi hellim gibi üretmeye niyetli olanların bunu sevinçle karşıladığını anlattı.

TÜK’ün uzun süredir bir özel bankanın tahsilatçısı durumunda olduğunu savunan Şahali, kurumun uzun süredir batık durumda olduğunu iddia etti.

“Ama yaşatılması lazım” diyen Şahali, kurumun günlük arpayı ithal edip satabilecek bir duruma düşürüldüğünü dile getirdi.

Maaş ödeyemeyen bir TÜK’le karşı karşıya olunduğunu anlatan Şahali, TÜK olmazsa ülkede hayvancılığın yapılamayacağı bir noktaya gelinebileceğini belirtti.

TÜK’ün Toprak Mahsülleri Ofisi’ndeki borcunun silinmesinin önemli olduğunu anlatan Şahali, bu borcun nasıl oluştuğuna da dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti, ilgili sürece değindi.

TÜK’ün yeniden yapılandırılması, tam özerk bir kurum olarak çalışmasını sağlayacak yasa önerilerinin hazır olduğunu belirten Şahali, bu öneriyi bugün işleme koymayacağını, ilgili bakan ve bürokratların fikirlerini de alarak sunacağını söyledi.

Orman arazilerinin kiralanması konusunda sorduğu sorulara yanıt alamadığını dile getiren Şahali, yangınla mücadele konusuna da değinerek, bu mücadelede helikopter kullanılmasına ihtiyaç olduğunu anlattı, 12 gün önce oluşturulmuş olması gereken yangın hazır kuvvet ekiplerinin oluşturulup oluşturulmadığını sordu.

Süt üreticilerinin yaşadığı sıkıntılara işaret eden Şahali, süt krizinin tedbir alınmazsa daha da artacağını, hayvancılığın “kumar oynamaya” benzer bir hale geleceğini söyledi.

Hayvancılığın temel girdi fiyatlarının arttığını söyleyen Şahali, bunun üzerine süt fazlası ve değerinin altında satış eklenirse hayvancılığın daha da kırılgan hale geleceğini anlattı, ne kadar süte ihtiyaç olduğunun açıkça ifade edilmesi gerektiğini belirtti. Şahali hayvancının da hükümetin açıklamalarına cevap vermesi gerektiğini dile getirdi.

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