Sahibine Mesajlar

Sn. Sibel Siber, Diyanellos Sigara Fabrikasından bozma bina içerisinde faaliyet gösteren Meclisi Mebusan’ın başkanısınız. Bir başka deyişle Yasama ve Yürütmeden sorumlu kurumun başkanlığını da yapmaktasınız. Bir partiye üye olması yasa ile yasaklanan vekillerin o parti adını kullanarak konuşma yapması sanırım yasaya aykırıdır. Kaldı ki, bu konuşmalar da tutanaklara geçmektedir. Eee siz başkan olarak bizim gibi ‘Andilla’ koyarak mı bu durumları izliyorsunuz? Sayın başkan sen yetkilerini defter yaparsan karalayan çok olur. Bilmem anlatabildim mi?

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Sn. Mehmet Çakıcı, başkanlığını yaptığın partinin yeni ismi ve yeni amblemi hayırlı olsun. Güvercin’in kanatları yukarı kaldırılırken, önceki amblemde olmayan gözleri de bakıyorum yeni ambleme konmuş durumda. Yani eskiden kör giden güvercin artık baka baka gidecek mi demek istiyorsun. Sayın Çakıcı herkes zamanda yolculuk yapıyor aslında. Anılarıyla geçmişe, hayalleriyle geleceğe giderken, geçmişteki hatalarda peşini bırakmıyor ki.

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Sn. Sonay Âdem, Yeni Güçler ile katıldığın TKP’de eş başkan olmak sanırım bir onur ve gurur vesilesidir. CTP ile çıktığın siyaset yolculuğunda, CTP Başkanlık koltuğu yerine TKP Yeni Güçler Partisinin koltuğu hiç yoktan iyidir. Sn. Adem unutmayın, her insan bir yağmur tanesidir. Kimisi çamura, kimisi de gül yaprağına düşer. Zaman kimin nereye düştüğünün canlı tanığı olur.

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Sn. Durali Güçlüsoy, Çevre Bakanlığından sonra İçişleri Bakanlığına Genel Koordinatör olmanız Allah’ın bir lütfu değil, siyasi erkin bir isteğidir. Kutlu Evren ile Çevre Bakanlığında başladığınız üst düzey bürokrasi görevinizi yine Kutlu Evren ile İçişleri Bakanlığında da yürütmeniz sanırım uyum ile ilgili birşeydir. Mavi her tonda, siyah tek tonda güzelse, siyasi erk için Güçlüsoy Genel Koordinatörlükte güzel olsa gerek.

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Sn. Ferdi Sabit Soyer, KKTC’de, cep telefon ücretlerinin, Türkiye’den 5 Avrupa ortalamasından da 2 kat daha pahalı olduğunu dile getirdiniz. Vallahi bu söyledikleriniz çok bilinmeyenli bir denklem değil ki. Sahi ama siz Başbakan olduğunuz sıralarda bu pahalılık canavarına kılıcınızı neden indirmediniz diye sorsam ayıp mı etmiş olurum? Ne diyeyim. Bazen öyle an gelir ki, bazı yolların dönüşü, bazı hataların özrü, bazı insanların da anlamı olmaz.

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Sn. Olgun Selçuk Amcaoğlu, benim nerden gelip nereye gittiğim tüm yaşantım boyunca çok net olmuştur. Birileri yalan yanlış konuşmalar ile benim sırtımdan nemalanmamalı diyorsun. Vallahi ne diyelim? Bizim bildiğimiz Olgun Amcaoğlu, çamura basmadı ki potini kirlensin. Boyacının merdiveni altından da geçmedi ki elbisesi boya belensin. Birisine eyvallah da demedi ki cebi kirlensin.

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Sn. Hakkı Celal Önen Mağusa belediyesinin kazı çalışmalarında telefon hatları yanlışlıkla dozerle parçalanmış. Onun için internetler kesikmiş ve bu resmi olarak da açıklandı diyorsun. Hakkı beyciğim, burası KKTC burada dozer yeri kazarken telefon hatlarını, siyasetçi de mecliste ortaya koyduğu zam kazıkları ile birçok yerimizi parçalıyor. Fakir köylüyü kuru inat. Zengin tüccarı asi evlat, bir aileyi hayırsız evlat, Memuru süslü avrat, bizim gibi toplumu da vurdumduymazlık yıkarmış.

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Sayın Ece Balcı, TDP Mağusa kadın ilçe başkanlığınız hayırlı ve uğurlu olsun. Güvercini rahat uçurmak için Mağusa Bölgesinde kolları sıvamanız parti üyeleri ve sempatizanları tarafından memnuniyet ile karşılandı. Bu hayatta benim gülmemi isteyen tek kişi fotoğrafçımdı. O da parasını istemişti. Ama sizin ile gülmek isteyen o kadar çok insan var ki inanın saymakla bitmez. Yalnız onlar fotoğrafçının istediği gibi para değil, sizin enerji yüklü emeğinizdir.