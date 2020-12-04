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Şahiner: Erhürman’ın toplumsal çıkar için gösterdiği tevazuya bakın

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Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Salahi Şahiner BRT’de katıldığı bir canlı yayında, hükümet kurma çalışmaları sırasında Halkın Partisi’nin tavrını eleştirdi
Şahiner: Erhürman’ın toplumsal çıkar için gösterdiği tevazuya bakın

Şahiner: Talep HP’li vekilden geldi

Olayın çıkış noktasının, tamamıyla Halkın Partisi’nin tarafından gelmesinden kaynaklandığını söyleyen Şahiner, “Halkın Partisi’nin ilk çıkış noktasının maalesef Erhürman’ın yerine başbakanlık için ismi geçen milletvekilinin, öyle bir talebi olmamasına rağmen ortaya atılmasıdır. Bu hoş bir tavır olmamıştır” dedi.

“Halkın Partisi Saner’e ‘Başbakan olmasın’ diyebilecek mi?”

Halkın Partisi’nin koalisyon görüşmelerinde, maalesef kilit parti olduğunu belirten Şahiner, “Neden böyle bir taleple örneğin 4’lü koalisyonun ilk kurulacağı zaman gelmemiştir” diye sordu.

Şahiner şöyle devam etti;

“O zamanlar parti başkanı sayın Kudret Özersay idi. Ondan sonra UBP ile koalisyon görüşmeleri sırasında 15 aylık 4’lü koalisyon sonrasında neden UBP’ye böyle bir taleple gitmemiştir? Bu 4’lü hükümet görüşmelerinin bozulmasının ardından, UBP ile çıkıp Ersan Saner Başbakan olmasın, Hasan Taçoy’da olmasın, Faiz Sucuoğlu da olmasın, İskele Milletvekili Yasemin Öztürk olsun diyebilecek mi? Bu tavrı mı takınacak? Halkın Partisi UBP ile bir hükümet kuracaksa teknokrat olsun diye baskı yapacak mı? Bunları sorgulamak gerekiyor”

“Erhürman’ın toplumsal çıkar için gösterdiği tevazuya bakın”

“Tufan Erhürman’ın toplumsal çıkar ve menfaatler için göstermiş olduğu efendiliğe, tevazuya bakın.

Parti başkanı olarak koalisyon görüşmeleri sırasında kendine gelen bu telkine rağmen hiç üslubunu bozmuyor bunu da masada tutabiliyor. Aslında makam ve mevkinin kendisi için çok fazla önemli olmadığı ortada”

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