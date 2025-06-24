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Sahte Belge Düzenleyen ve Kullanan 3 Kişi Tutuklandı

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Ercan Havalimanı ve Güzelyurt’taki iki ayrı sahte belge olayında, sahte oturma izni ve değiştirilmiş hasta raporu ibraz eden kişilerle ilgili polis soruşturması sürüyor.
Sahte Belge Düzenleyen ve Kullanan 3 Kişi Tutuklandı

Polis, Ercan Havalimanı ve Güzelyurt’ta yaşanan iki ayrı sahte resmi belge düzenleme ve kullanma olayına ilişkin üç kişiyi tutukladı.

İlk olay, 23 Haziran 2025 tarihinde Ercan Havalimanı’nda meydana geldi. KKTC’ye giriş yapmak isteyen R.S. (21), cep telefonunda daha önce sahte olarak adına düzenlenmiş oturma iznini görevli memura gösterdi. Durumun tespit edilmesi üzerine yürütülen polis soruşturmasında, olayla bağlantılı oldukları belirlenen M.A. (34) ve Q.M. (30) tutuklandı.

İkinci olay ise 4 Haziran 2025 tarihinde Güzelyurt’ta faaliyet gösteren bir üniversitede yaşandı. H.A.G.N. (21) isimli öğrenci, derse katılmamak amacıyla daha önce almış olduğu hasta raporunun tarihini değiştirerek resmi evrakta sahtecilik yaptı. Raporu üniversiteye ibraz ederek tedavüle sürdüğü tespit edilen şahıs, polisin yürüttüğü soruşturma sonucunda tutuklandı.

Her iki olayla ilgili polis soruşturmaları devam ediyor.

 

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