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Şaka Bile Değilsiniz!

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Fırat Borak

 

Nereden başlayacağımı bilemeden yazdığım, nadir köşe yazılarımdan biridir bu haftaki konular.

Allah aşkına, siz şaka mısınız? Evet, şaka demek istiyorum ama çok iyi biliyorum ki şaka bile değilsiniz!

Yerel bulaş arttı ve dört ölü verdik. Ama halen daha saçma sebepler ile sağlık çalışanlarını suçlayanlar var.

Bir kişinin ihmalkarlığı sonucu, hastane de bulaş arttı ve yoğun bakım dahi kapanma noktasına geldi. Bunun neleri doğuracağını düşünebiliyor musunuz?

Başhekim dahi, bulaş nedeni ile görevinde değil.

Belki ileriki günlerde, ameliyatlar dahi yapılamayacak. 

Ama bizim yetkili organlarımızın sorumsuz ve keyfi davranışları, inanılır gibi değil.

Peki! bu arada ne oluyor? MİLLETİN vekilleri, Meclis Başkanı seçmenin derdinde.

Tamam, seçin be arkadaş. Ama komedi filmlerinde dahi göremeyeceğimiz şekilde değil.  Bu duruma sokmayın bizi.

Allah aşkına siz şaka mısınız? Cevabı siz verin artık.

Yaşım çok büyük değil ama bu memlekette birçok şeye şahit olmuşluğum vardır. Bunu hem yerelde, hem de ülkenin genelinde sayabilirim.

Ama inanın, böylesini yaşamadım.

Bu kaotik ortamı yaratanlar siyasi iradedir arkadaş.

Geçen haftalarda katıldığım Tv programında söyledim, yine söylüyorum; dışarıdan yapılan siyasi baskılar, müdahaleler v.s dörtte biri, ülkenin ayakta kalması ve bölgenin içinde bulunduğu rezilliği kaldırmak için yapılsa, tek bir sorunumuz kalmaz.

Ama biz ne yapıyoruz? 

Meclis Başkanı seçimi saçmalığı, Kurultay komedisi, Hükümet kurma filmleri, Asgari ücretin belirlenmemesi, Hayat pahalılığı bilmecesi, Belediye katkı paylarının belirlenmemesi ve doğal olarak bütçeler askıda kaldı, zam üstüne zam yaparak bunu memur maaşlarına bağlama saçmalığı gibi saymakla bitmeyen sorunlar.

Sonrada suni bir tüp gaz indirimi, serbest piyasanın denetleneceği, özel sektöre destek verileceği gibi günü kurtarma söylemleri yapılarak aklımızla dalga geçiyorlar.

Evet, ülkemizde ciddi bir rekabet vardır. Bu da yeni dünya düzeninde arz talep meselesi ile serbest piyasayı tetikliyor.

Bırakın aklımızla dalga geçmeyi. İçinde bulunduğumuz durumda neler yapacağız ona bakalım.

Yapılan açıklamalar memur, özel sektör ve iş insanları tüketici karşı karşıya getirilmektedir. Bunun da tek amacı yapılacak olan ilk seçimde kendilerine siyasi çıkar sağlayan siyasilerdir.

Kimse, aklımızla dalga geçmesin arkadaş.

Bize, günü kurtarma oyunları oynamaktansa, hayatın gerçeklerini anlatın canımızı verelim.

Güneşin Doğduğu Yerden, Herkese Selam olsun.

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