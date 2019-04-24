Sakin Oynayan Kazandı

Lefkoşa’daki karşılaşmayı 3-2 kaybeden Yenicami, dün gece Girne’de eksik yakaladığı DTB’ni 2-0’la geçerek MTG ile final oynama hakkını elde etti.

Serhan ve oyuna son dakikalarda girse de Ahmet Sönmez gibi iki stoper ile, Sercan gibi orta saha oyuncularının sakatlık nedeniyle oynamaması, ayrıca iki kalecisinin de sakatlığı bulunan Doğan’ın mazereti olabilir ama korkunun ecele faydası olmadığını dün ikinci yarıda öğrendiler.

Eksikler nedeniyle kanatta oynayan Kenan, stoperlerin eksikliği nedeniyle yine savunmanın ortasında, kanat hücumunda Doğan’ın etkili ismi kaptan Aydın da ön liberoda oynamak zorunda kaldılar.

Haliyle, orta sahada hücumdan çok savunmayı düşünerek oynamaları, Yenicami’nin etkiligelmesine neden oldu. Yine de, Okafor biraz dikkatli olsa, iki kez geldikleri pozisyonlardan en az biri gol olabilir, daha ilk yarıdan final biletini alabilirlerdi.

Maçın ilk yarısında Yenicami’yi durdurmayı başaran DTB, ikinci yarının başında Çağrı’nın Tansel’i durduramaması nedeniyle yaptığı asisti geri çevirmeyen John’un golü ile kontrolü kaybetti.

Tamamen geri yaslanan DTB, önce Okafor’u, sonra da Eko’yu oyundan alınca, gol şansını sıfıra indirmiş oldu. Fark ikiye çıkınca Kenan’ı ileri almayı düşündü ama Yenicami, bırakın gol yemeği, üçüncü gol şansını bile yaratabildi.

Yenicami, gerçekten kaliteli bir takım. Emin zaman zaman hatalı çıkışları ile savunmada hata yapsa da, çoğunlukla Okafor’u durdurmayı başardı.

Orta sahası müthiş çalışkan Yenicami’nin. Ortada Ünal ve Hascan, kanatlarda Tansel ve Mehmet Altın iyi iş çıkardılar. Faruk savunmada oynamasına rağmen sık sık ileri çıkarak Emek’i çok zor durumlarda bıraktı.

John ve Kenneth de Doğan savunmasın hallaç pamuğu gibi attılar.

Doğan yaptığı üç değişiklikle oyunu çeviremezken, Yenicami önce ikinci golü atan Hüseyin Sadıkları, sonra da Hasan’ı alarak, yorulan Tansel ve Salih’i çıkararak oyuna ivme kazandırdı.

En önemlisi de, Yenicami karşılaşmanın başından sonuna kadar sakin ve kendi oyununu oynayarak Doğan’ın zaman kazanma taktiğine prim vermedi.

Lefkoşa’dan gelen kalabalık taraftarlarının maç boyunca takımlarına olan güveni ve desteği mükemmeldi. Hiç susmadılar, ilk gol ile ikincinin geleceğine olan inançlarını futbolcularına hissettirmesini başardılar.

Karşılaşma öncesi, kaza geçirdiğini öğrendiğimiz saha komiserinin listeleri hazırlayamaması nedeniyle futbolcu listesi elimize ancak 32. dakikada geldi. Her zaman şikayet ederim ama bir kez daha not düşeyim; Basın tribünü yol geçen han gibi.

Spor yazarından çok, antrenörler, hakemler ve bazı taraftarlar bizlerle birlikte basın tribününde oturuyor. Bu da beni ve arkadaşlarımı fena halde rahatsız ediyor.