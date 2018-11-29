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Salome Zurabişvili Gürcistan'ın ilk kadın cumhurbaşkanı oldu

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Salome Zurabişvili, Gürcistan'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanarak, ülkede bu göreve gelen ilk kadın oldu.
Salome Zurabişvili Gürcistan'ın ilk kadın cumhurbaşkanı oldu

Fransa doğumlu eski diplomatın oyların yüzde 59'unu aldığı, rakibi Grigol Vaşadze'nin ise yüzde 40'ta kaldığı belirtildi.

Zurabişvili, Gürcü Rüyası Partisi'nin desteğini alırken, Vaşadze muhalefetin ortak adayıydı.

Gürcistan'da yürürlüğe girmesi beklenen yeni anayasayla, cumhurbaşkanlığı görevi büyük ölçüde sembolik hale gelecek.

Zurabişvili, Gürcistan'ın Rusya ve Batı'yla ilişkileri arasında bir denge kurmasından yana.

Gürcistan ve Rusya arasında 2008'de yaşanan savaş sırasında dışişleri bakanlığı yapan Vaşadze ise daha Batı yanlısı görülüyordu.

İkinci turda sonuçlanan seçim, ülkede cumhurbaşkanının son olarak halk oyuyla seçildiği son sefer oldu. Ülke, muhalefetin protestolarına rağmen, geçen yıl geçirilen yeni anayasayla parlamenter sisteme geçecek.

Ancak bu seçim, 2020'deki parlamento seçimlerinde görülmesi beklenen tablo açısından önemliydi.

Avrupa Birliği ve NATO üyesi olmak isteyen ülkedeki seçimleri Batılı ülkeler de yakında izledi.

Muhalefet, oylamada usulsüzlüklerden ve kampanya sırasında saldırıya uğradıklarından şikayet ediyordu, ancak bu iddialar hükümet tarafından reddedildi.

Uluslararası gözlemciler, geçen ayki ilk tur oylamanın "eşit olmayan şartlarda" yapıldığını söylemişti.

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