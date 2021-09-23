Sanayi Bölgelerindeki sorun masaya yatırıldı

Sanayi bölgelerindeki yarım kalmış inşaatlar konusunda Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nda toplantı gerçekleştirildi.

Sanayi Dairesi Müdürü Mustafa Yeşil’in başkanlık ettiği toplantıda sanayi bölgelerindeki yarım kalmış inşaatlar hakkında sorun ve eksikliklerin tespit edilmesi, yol haritası çizilmesi hedeflendi.

Sanayi Dairesi Müdürü Mustafa Yeşil, toplantı başlangıcında yaptığı konuşmada, yarım kalan inşaatlar hakkında bilgi verdi.

Yeşil, “KKTC’de 4,5 milyon metre kare alanda 17 tane sanayi bölgesi mevcuttur. Bunlardan 4 tanesinin altyapısı henüz tamamlanmadığından dolayı faaliyete geçmemiştir. Faaliyette olan 13 sanayi bölgesinde toplamda 1824 parsel bulunmaktadır. Bunların 341 tanesi inşaat halindedir. 184 tanesi boştur ancak ön kira sözleşmesi dediğimiz 1 yıllık kira sözleşmelerinin süreleri geçerli olduğundan, buralarda her an inşaata başlama durumu olabilir” şeklinde konuştu.

Toplantıya katılan Merkez Kaymakamı Hüseyin Gültekin ise, kaymakamlık olarak Alayköy gibi bazı bölgelerdeki inşaatların ruhsatlandırılmasında yetkili olduklarını belirterek, bu yetkiler çerçevesinde Sanayi Dairesi’ne destek olacaklarını belirtti.

Belediyeler Birliği adına toplantıda bulunan Birlik İdare Amiri Muammer Güneş de söz alarak, toplantı süresince mevcut durumu, yasal boyutunu ve belediyelerin katkısını tartışacaklarını kaydetti.

Sanayi Odası Genel Sekreteri Doğa Dönmezer ise, sanayi bölgelerinde yarım inşaatların ciddi bir boyuta ulaştığını belirterek, azaltılması adına atılacak her adıma destek vereceklerini ve teknik kadrolarıyla bu yönde çalışacaklarını söyledi.