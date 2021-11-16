Saner çifti BOŞANDI!

Çift, suların durulmasıyla birlikte kısa bir süre sonra boşandı.

Gazimağusa Kaza Mahkemesi Başkanı Bahar Saner'in soy ismini de değiştirerek aile soy ismi olan "Duatepe"yi kullanmaya başladığı da öğrenildi.

Skandal videonun ardından boşandıkları iddia edilen Başbakan Ersan Saner'in eşi Bahar Saner sessizliğini bozmuştu ve sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Saner "Niyetim kimseye ahlak veya etik dersi vermek değildir. Ancak eşimle boşanıp boşanmadığım ailevi bir meseledir. Böyle bir gündemimiz yok" demişti.

MHA.