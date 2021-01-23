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Saner:Normal seyir için hedef Haziran

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Başbakan Saner, UBP Güzelyurt İlçe Binası’nda vatandaşlarla bir araya geldi.
Saner:Normal seyir için hedef Haziran

Başbakan Saner, UBP Güzelyurt İlçe Binası’nda vatandaşlarla bir araya geldi.

Burada vatandaşlarla sohbet ederek, sorunlarını dinleyen Başbakan Saner’e Sağlık Bakanı Ali Pilli, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ve UBP Güzelyurt İlçe Başkanı Menteş Gündüz de eşlik etti.

Burada bir konuşma yapan Başbakan Ersan Saner, ülke gündemine ve hükümet çalışmalarına dair değerlendirmelerde bulundu.

Saner, Başbakan olarak Güzelyurt’a ilk ilçe ziyaretini yapmaktan mutlu olduğunu belirterek, bu ziyaretin Güzelyurt bölgesine verdikleri önemi göstermek adına anlamlı olduğunu vurguladı.

COVID-19’un tüm dünyayı ve ülkemizi sarstığını anımsatan Saner, dünyaya bakınca ülke olarak daha iyi konumda olduğumuzu ve bu konuda halkın ve sağlık çalışanlarının katkısının büyük olduğunu ifade etti. Başbakan Saner, tüm ilçelerde,İlçe Emniyet Kurulları aracılığıyla denetimleri artırmak için ciddi bir çalışma içinde olduklarını da kaydederek, önümüzdeki hafta halka açık tüm umumi yerlerde denetimlerin sıklaştırılacağını açıkladı.

Hedeflerinin ülke ekonomisini ileriye taşımak olduğuna dikkati çeken Saner, ekonomiyi ve reel sektörü kalkındırma, yardımları çeşitlendirme, reel sektöre kredilendirme gibi önemli konularda yapılan çalışmaların önümüzdeki günlerde halkla paylaşılacağını söyledi. Saner, bazı basın organlarında çıkan haberleri de değerlendirerek, ülkedeki sıkıntıların daha 23 gününü tamamlamamış bir hükümete mal edilmeye çalışıldığını, UBP olarak ülkenin ileriye gitmesi için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini vurguladı.

Ülkenin en önemli gelir kaynağı olan turizm ve yükseköğretim konusunda çalışmalara başladıklarını ve turizmdeki adımları kademeli şekilde planladıklarını kaydeden Saner, yükseköğrenimde ise KKTC’ye gelmesi muhtemel tüm yabancı uyruklu öğrencilerin ülkeye nasıl ve ne şekilde geleceklerinin Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından duyurulacağını söyledi.

Başbakan Saner, ülkede ekonomik sirkülasyonun artması için hedeflerinin 30 bin öğrencinin ülkeye getirilmesi olduğunu da ifade ederek, bu bağlamda Eğitim Bakanlığı ve üniversite rektörleriyle yapacakları toplantıyla ülkeye gelecek öğrencilerin karantina süreçleri gibi koşulların belirleneceğini ve KKTC’de öğrenim görmelerine imkan yaratılacağını söyledi.

23 Aralık’ta Ankara’ya yaptığı ziyarette 500 bin aşının KKTC’ye verileceğinin açıklandığını anımsatan Saner, ilk 20 bin aşının geldiğini ve ikinci 20 bin aşının teyidinin de alındığını kaydetti.

Saner, hedefin ülkenin yüzde sekseninin aşılanması ve 1 Nisan itibariyle aşılı insanların ülkeye girişiyle turizmin başlatılması olduğunu da açıkladı. Saner, ekonominin önünü açmak için önce aşılama kampanyasının tamamlanacağını, ardından da yükseköğrenim ve turizm ile ülke ekonomisinin Haziran ayından itibaren normal bir seyre girmesinin hedeflendiğini söyledi.

KKTC ekonomisini ileriye taşımaya devam edeceklerini vurgulayan Saner, reel sektörün de desteklenerek ülkedeki ekonomik çarkların dönmesi için ellerinden geleni yapacaklarını sözlerine ekledi. 

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