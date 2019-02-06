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"Saray kapısında Rauf Bey'i fırçalayan kadın: Aydın Hanım"

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"Kendin gibi olunca daha büyük kadın oluyorsun..."
"Saray kapısında Rauf Bey'i fırçalayan kadın: Aydın Hanım"

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök geçen günlerde hayatını kaybeden KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Raif Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş'la olan bir anısını bugünkü köşesinden paylaştı. Buna göre Aydın Denktaş,  Rauf Denktaş'ı KKTC'deki cumhurbaşkanlığı rezidansı kapısında, "Ne öyle bağırırsın be, ta buradan duyuldu” sözleriyle 'fırçaladı'.

Özkök'ün "Bugünün milleti sever de yarının milleti ne der" başlığıyla (6 Şubat 2019) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Aydın Hanım’ı ilk defa 1985 yılında gördüm ve tanıdım...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ikinci kuruluş yıldönümüydü.

Rahmetli Rauf Denktaş, beni, hocam Mümtaz Soysal’ı ve Cengiz Çandar’ı kutlama törenine davet etmişti.

Rauf Bey resmi geçit töreninden sonra çok ateşli bir konuşma yapmıştı.

Tören bitip cumhurbaşkanlığı rezidansına gittiğimizde Aydın Hanım bizi kapıda karşılayıp, eşi Rauf Bey’i şakacıktan azarlar gibi “Ne öyle bağırırsın be, ta buradan duyuldu” demişti.

Rauf Bey de “Bağırdım tabii, Rum da öte taraftan duysun istedim” diye cevap vermişti. Çok sevmiştim Aydın Hanım’ı...

Biraz eşim Tansu’ya benzetmiştim. Onun gibi başına buyruk bir kadındı.

Öyle cumhurbaşkanı eşi olmak falan hiç umurunda değildi...

Mücadelede, direnişte eşinin yanındaydı... Zafer kazanılınca ise kendi hayatına dönmüştü...

Başkaları şöyle der, o bunu der...

Ne onun umurundaydı, ne de Rauf Bey’in...

Ve önceki gün Kuzey Kıbrıs’ta yapılan cenaze törenine baktım...

Kıbrıs halkı onu öyle kucakladı ki... Bir kere daha anladım...

Büyük kadın olmak için, ille de büyük adamın karısı olmak gerekmiyor...

Kendin gibi olunca daha büyük kadın oluyorsun...

Güle güle Aydın Hanım...

Bil ki ben bütün bu yıllar boyunca seni, bu umursamazlığını, bu halini tavrını çok sevdim...

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